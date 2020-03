Zweithöchste Waldbrand-Warnstufe für alle Kreise

Potsdam

Die Waldbrandgefahr in Brandenburg ist wegen des trockenen und windigen Wetters erheblich angestiegen. In allen Landkreisen gilt mittlerweile die zweithöchste Warnstufe (4). Die ersten kleineren Brände sind bereits aufgeflammt. In der vergangenen Woche brannte laut Landesbetrieb Forst ein 300 Quadratmeter großes Stück Wald nahe dem Lausitzring im Süden des Landes. Nahe der Landesgrenze zwischen Teltow-Fläming und Sachsen-Anhalt stand auf einer ebenso großen Fläche Forst in Flammen – allerdings im Nachbarbundesland.

Die Sonne steht schon hoch

„Die Sonne steht schon so hoch, dass die Strahlen das Laub und die Gräser im Wald erwärmen. Und der frische Wind trocknet den Oberboden aus“, sagt der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes, Raimund Engel. Frisches Grün könne bald helfen, die Brandgefahr etwas zu verringern.

Der Februar habe zwar überdurchschnittlich gute Niederschläge in fast allen Landesteilen gebracht, teilweise lagen die Mengen bei 200 bis 250 Prozent des üblichen Wertes. Der Januar habe auch einige Regentage gehabt, doch seien die Wasserdefizite aus den Jahren 2018/19 noch nicht ausgeglichen, sagt Engel. Im Vergleich der vergangenen 30 Jahre habe im Januar die Niederschlagsmenge 30 bis 50 Prozent zu niedrig gelegen.

Nicht genug Regen im März

Der März werde erneut zu trocken, ergänzt Engel. Weder für das kommende Wochenende noch für die nächste Woche erwarte er nennenswerte Niederschläge. Die augenblickliche Hochdruck-Wetterlage ist für die Forst-Experten allerdings nichts Neues. März und April seien in Brandenburg häufig die trockensten Monate des Jahres, so Waldexperte Engel.

Der Boden ist als Folge der vorausgegangenen trockenen Jahre bis in eine Tiefe von zwei Metern nicht mehr so feucht, wie er sein müsste, sagt der Waldexperte. „Genau in dieser Zone aber wurzeln die Bäume“, sagt Engel. „So geraten sie in Wasserstress und werden anfälliger für Insekten und Pilze“, so Engel. Im Landkreis Elbe-Elster etwa habe sich der Diplodia-Pilz auf einer Fläche von 1000 Hektar Kiefernwald ausgebreitet. Dort seine die Bäume stark gefährdet.

Meldetürme mit neuen Sensoren

Die Waldbrandzentrale des Landes ist seit März in Betrieb. Wegen des Corona-Virus werden die Arbeitsplätze vor den Beobachtungsmonitoren vor jedem Schichtwechsel desinfiziert, sagt Engel. Trotz der auch für die Brand-Späher geltenden Sicherheitsbestimmungen sei die Waldbrandzentrale aber besetzt und arbeitsfähig.

Das System aus 106 Beobachtungstürmen ist gerade überarbeitet worden. Alle Kameras sind durch neue, leistungsfähigere Sensoren ersetzt worden. „Mit Hilfe von EU-Mitteln konnten wir alle Köpfe ersetzen“, sagt Experte Engel. Software-Updates seien ebenfalls vorgenommen worden. In die Modernisierung des Waldbrand-Monitorings sind laut dem Forstexperten 4,2 Millionen Euro geflossen. Die Türme sind mit Sensoren ausgestattet, die eigentlich für die Raumfahrt entwickelt wurden. Sie sind Temperaturschwankungen von 60 Grad übers Jahr ausgesetzt und sollten nach zehn Jahren ausgetauscht werden, so Engel.

Bürokratie beim Brunnenbau

Beim Bau von zusätzlichen Löschwasserbrunnen im Wald seien auch Fortschritte zu verzeichnen, sagt Engel. Etliche Waldbesitzer hätten Fördermittel der EU beantragt. Allerdings sei der Antrag mit einiger Bürokratie verbunden, sagt Engel. Viele Brunnen seien noch nicht gebaut. Der Forst-Experte appellierte an private Waldbesitzer, die Fördermittel in Anspruch zu nehmen, um die dringend benötigten Wasserentnahme-Punkte anlegen zu lassen. Solche Projekte würden mit bis zu hundert Prozent bezuschusst. Allerdings müsse der Waldbesitzer die Summe vorstrecken. Generell sei feststellbar beim Brunnenbau: „Man muss immer tiefer bohren, um an Wasser zu kommen“, so Engel.

Trotz Corona-Alarm sind die Feuerwehren im Land derzeit einsatzbereit, bestätigt Landesbranddirektor Heinz Rudolph. Bislang seien die Wehren von nennenswerten Ausfällen verschont geblieben. verschont geblieben. Der Krisenstab der Landesregierung erhalte regelmäßig Meldung über die Verfügbarkeit des Personals. Wegen der Ansteckungsgefahr verzichten die Wehren derzeit auf Schulungen. Bei Kontakt mit Corona-Verdachtsfällen könnten die Einsatzkräfte laut Rudolph auf die reguläre Atemschutzausrüstung mittels Pressluftflasche zurückgreifen.

Im Jahr 2019 sind in Brandenburg bei 417 Bränden 1300 Hektar Wald in Flammen aufgegangen. Nicht eingerechnet sind dabei Brände im Bestand des Bundes – etwa auf Truppenübungsplätzen. 2018 waren bei 512 Bränden 1.674 Hektar Wald geschädigt worden. In dieser Summe ist der Bundeswald inbegriffen.

Von Ulrich Wangemann