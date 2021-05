Etwa 30 Patienten unter 60 Jahre haben diese Woche pro Tag das Impfzentrum in Brandenburg an der Havel verärgert verlassen, weil man ihnen Astrazeneca als Impfstoff für die Zweitimpfung verweigert. Es gibt in Brandenburg keine freie Impfstoffwahl, heißt es nun von der Kassenärztlichen Vereinigung. In den Zentren und unter Patienten ist der Frust groß.