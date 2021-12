Potsdam

Der Prozess gegen den mutmaßlichen früheren Wachmann des Konzentrationslagers Sachsenhausen (Oberhavel), Josef S. (101) hat vorab das Prädikat „historisch“ verliehen bekommen, was aus formalen Gründen auch stimmt: Womöglich ist es das letzte Verfahren gegen Mitglieder einer KZ-Wachmannschaft, das noch in einem Gerichtssaal ausgetragen wird.

Ein Meilenstein in der Aufarbeitung der NS-Verbrechen ist der Prozess allerdings bisher nicht – und es ist ziemlich fraglich, ob es noch so weit kommt. Der Angeklagte hat bislang keine Spur von Reue gezeigt. Mehr noch: Er leugnet, etwas mit Lager oder SS zu tun gehabt zu haben. Selbst eine räumliche Nähe streitet er ab und erzählt stattdessen, er sei Landarbeiter in Wolgast gewesen. Aller Aktenlage zum Trotz.

Für dieses Verhalten gibt es drei Erklärungen: Entweder der Angeklagte ist tatsächlich nicht der Gesuchte, was ehr abwegig erscheint, oder er kann beziehungsweise will sich nicht erinnern. Alle Optionen lassen für den weiteren Verlauf nur Enttäuschendes erwarten. Bislang hat Josef S. jede Möglichkeit versäumt, sich zu erklären, etwas einzuräumen oder am Ende seines Lebens reinen Tisch zu machen.

Geschichten vom Landleben statt Reue

Gleich zu Prozessbeginn hatten Überlebende, Angehörige und Beobachter vergebens auf ein solches Signal gewartet. Dann kündigte Verteidiger Stefan Waterkamp an, sein Mandant werde Anfang Dezember eine Erklärung abgeben. Doch der Greis tischte nur noch mehr Landleben-Geschichten auf. Seither ist es ziemlich leer geworden im Zuschauerraum.

„Die Angehörigen sind enttäuscht, dass kein Signal, kein Wort kommt“, sagt Thomas Walther, der Angehörige von Mordopfern vertritt. Er habe Zweifel, dass Josef S. „noch die Kurve kriegt“, sagt der Anwalt. „Dabei wäre das für ihn die einzige Chance, irgendetwas für sich rauszuholen.“ Josef S.‘ Verteidiger Stefan Waterkamp kann nach eigenen Worten die Enttäuschung der Nebenkläger verstehen. Das Verhalten seines Mandanten sei aber „völlig zulässig und nicht zu beanstanden in einem Strafverfahren“. Es sei sein Recht, eine Mittäterschaft zu bestreiten. Der Fall zeigt laut Waterkamp, dass eine historische „Aufarbeitung im Strafprozess nicht gelingen kann, weil eine bestimmte Rollenverteilung und prozessuale Abläufe vorgegeben sind“.

Der Richter spricht mit ihm wie mit einem Kind

Was ebenfalls pessimistisch stimmen muss für den Rest des Verfahrens: Der alte Mann, der nur drei Jahre zur Schule gegangen ist, scheint unfähig zur Selbstreflexion. Jeglicher Versuch, ihn am Nachdenken über seine eigene Person zu beteiligen, scheiterte bislang. Der Vorsitzende Richter Udo Lechtermann ist wohl auch deswegen dazu übergegangen, mit dem Angeklagten wie mit einem Kind zu sprechen. Viel mehr als sprunghaft, aber wortreich beschworene Kindheitserinnerungen hat die Befragung bislang nicht erbracht.

Doch warnt Nebenklage-Anwalt Walther vor falschen Schlüssen. „Die Probleme, die der Angeklagte mit der deutschen Sprache hat, das Ostpreußische, Litauische, der starke Dialekt – das wirkt nach außen hilflos“, sei aber eher ein Kommunikationsproblem, so Walther. „Im Kopf passt alles.“

Keine Anzeichen für Demenz

Der Angeklagte ist ein Jahrhundert alt. Doch vergesslich oder abwesend wirkt er nicht. Aufmerksam studiert er die historischen Dokumente, die ein Historiker auf Bildschirmen präsentiert: Zeichnungen der Genickschussanlage, wo tausende sowjetische Kriegsgefangene ohne Verfahren ermordet wurden, Lagerpläne, Personallisten, das Foto eines „auf der Flucht Erschossenen“, der mit dem Gesicht auf einem Acker liegt. Ein Gutachter hat dem 101-Jährigen bescheinigt, er zeige nicht die geringsten Anzeichen für eine beginnende Demenz. Josef S.‘ Erinnerung an seine erweiterte Jugend scheint ebenfalls völlig intakt zu sein – wie er mit der Sense den Eltern bei der Ernte half, erzählt er. Nur jener mutmaßlich riesige dunklen Fleck in den Kriegsjahren, den kann er nicht schlüssig erklären.

Dass die Neuruppiner Staatsanwälte den Falschen auf die Anklagebank gesetzt haben, ist nach Lage der bislang vorgetragenen Beweise kaum vorstellbar. Der zur Zeit seiner mutmaßlichen SS-Mitgliedschaft gut 20 Jahre alte Baltendeutsche taucht namentlich in einer SS-Personalrolle auf: An 300. Stelle in der Liste der 9. Kompanie des SS-Totenkopfsturmbanns Sachsenhausen.

Der Prozess wird in einer Turnhalle durchgeführt. Quelle: Fabian Sommer

Außerdem gibt seine Mutter Anfang der 1940er-Jahre gegenüber Behörden an, ihr Sohn Josef sei „in Oranienburg bei der SS“. Es gibt ein Lichtbild des jungen Mannes und einen Rentenantrag aus dem Jahr 1985, in dem er für die Kriegsjahre Wehr- und Kriegsdienst als Beschäftigung angegeben hat – das widerspricht seiner Landarbeiter-Erzählung. Rechtsanwalt Thomas Walther, der mehrere Angehörige von Lagerhäftlingen vertritt, fasst es so zusammen: „Die Wahrscheinlichkeit, dass er in Sachsenhausen war, liegt ähnlich hoch wie bei einem Vaterschaftsgutachten: 97,8 Prozent.“

Der Verteidiger des Angeklagten sagt dazu auf MAZ-Nachfrage: „Es ist natürlich tatsächlich so, dass die Beweisbewertung derzeit nicht so positiv aussieht.“ Trotzdem sei es das Recht des Angeklagten, alle Schuld von sich zu weisen. Auf die Frage, was ein Verteidiger in solch einer Lage tun könne, antwortet Waterkamp: „Ich berate alle meine Mandanten hinsichtlich der aktuellen Beweissituation – und das mache ich natürlich hier auch.“

„Eine Scheinwelt geschaffen“

Vor diesem Hintergrund ist die vielleicht eindringlichste Lehre aus dem Verfahren: Der ehemalige SS-Rottenführer hat mit einiger Wahrscheinlichkeit die Erinnerung an diesen Lebensabschnitt eingekapselt, als handele es sich um einen Granatsplitter, wie ihn manche Kriegsveteranen bis zu ihrem Tod im Leib tragen. Ob Josef S. das verhärtete Gewebe an manchen Tagen drückt?

Nebenklage-Anwalt Thomas Walther hat dafür folgende Formulierung verwendet: Josef S. habe sich „zum eigenen Lebensabschnitt von Januar 1942 bis Februar 1945 eine Scheinwelt geschaffen“. Zum Selbstschutz beziehungsweise zum Schutz seiner Familie könnte der Angeklagte im Lauf seines Nachkriegslebens die Erinnerung an die Tötungsmaschinerie bewusst weggedrückt haben.

Die „Legende“, so Walther, mit der Josef S. mutmaßlich das Loch in seiner Biografie aufgefüllt hat, weise allerdings in der gerichtlichen Überprüfung Brüche auf. Bislang musste die Ersatz-Biografie laut Walther „nur für die Familie funktionieren, damit er erklären konnte, wo er in der fraglichen Zeit war. Es hat ja niemand recherchiert, ob das stimmt, was der Opa oder Ehemann sagt.“

Stasi wusste von SS-Mitgliedschaft

Andererseits hat sich schon eine andere staatliche Stelle vor Jahrzehnten für Josef S. interessiert: die Stasi. Sie wusste, wer da in der Rogäsener (Potsdam-Mittelmark) LPG als Schlosser arbeitete. Warum ein Nachrichtendienst in antifaschistischer Mission den Rottenführer unbehelligt ließ, bleibt unklar. Einen mutmaßlichen SS-Kollegen, so führte ein Historiker im Prozess aus, habe das MfS als Spitzel werben wollen. Man hat eben nicht nur im Westen weggeguckt.

Ein Prozess, der moralische Fragen aufwirft

Niemand kann diesen Prozess begleiten, ohne sich mit Kollegen, Bekannten oder am Abendbrottisch mit der Frage auseinandersetzen zu müssen: Was bringt es denn, den alten Mann noch vor Gericht zu zerren, wo doch so viele ranghohe Naziverbrecher nach dem Krieg völlig unbehelligt Karriere gemacht haben (vor allem im Westen)? Die MAZ erreichen viele Zuschriften zu dieser Frage, eine davon ist besonders bemerkenswert. Darin schreibt ein jüdischer Auschwitz-Überlebender aus der Nähe von Potsdam: „Ist der Rechtsbegriff ,Gnade‘ aus Deutschland vollständig verschwunden? Ich bin selbst ein Opfer, habe meine gesamte Familie in Auschwitz verloren und bin gesundheitlich wahrscheinlich bis zu meinem Tode davon geprägt. Ich fühle in meinem Herzen keine Rache.“ Und zu Josef S.: „Er soll am Ende seines Lebens in Ruhe sterben können.“

Juristisch ist die Sache eindeutig

Juristisch ist die Sache allerdings eindeutig: „Mord ist kein Schicksal, sondern ein Verbrechen, das nie verjähren kann“, sagte vor dem Prozess Christoffel Heijer (84), Sohn eines im Lager erschossenen holländischen Sozialdemokraten. Diese Taten müssten verfolgt werden. Tatsächlich ist das eine wichtige Funktion solcher Verfahren: Jeder künftige Mörder muss wissen: Der Arm des Gesetzes kann ihn auch noch 80 Jahre nach der Tat am Kragen packen – so wie Josef S., dem Beihilfe zum Mord in 3518 Fällen zur Last gelegt wird.

Nach dem Auftritt eines Lager-Überlebenden und der Kinder zweier ermordeter Insassen im Prozess ist obendrein klar: Solange auch nur ein Opfer oder Angehöriger einen solchen Prozess will, ist das Verfahren mit seinem ganzen Aufwand, den jahrelangen Recherchen und der umgebauten Turnhalle ein moralisches Gebot. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Opfer und ihre Kinder dieses Verfahren wollten, denn viele Jahrzehnte hat niemand nach ihrem Schicksal gefragt. In eindringlichen Worten haben sie dem Angeklagten ins Gewissen geredet, insbesondere Christoffel Heijer: „Haben Sie eine Seele und Gefühle?“ fragte er den Angeklagten und ergänzte: „Ich habe den Eindruck, dass das nicht der Fall ist!“

Der Prozess ist mittlerweile bis in den März hinein verlängert worden.

Von Ulrich Wangemann