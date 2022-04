Potsdam

In jeder Fabrik läuft mal Farbe aus, meistens bekommt die Öffentlichkeit davon nichts mit. Bei Tesla ist das anders. Die erst kürzlich eröffnete Fabrik in Grünheide steht unter besonderer Beobachtung. Umwelt- und Nachbarschaftsverbände beäugen skeptisch, was hinter den Fabrikmauern vor sich geht.

Jetzt sind Bilder aufgetaucht, auf denen eine große Farbpfütze auf der Werksstraße zu sehen ist. Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Brandenburgs witterte sofort eine unzureichende „Störfallvorsorge“, bemängelte die fehlende Werksfeuerwehr und forderte einen Betriebs-Stopp. Das Landesumweltamt beschwichtigt: Es handelt sich weder um einen Störfall, noch sei giftige Farbe in den Boden gelangt.

Es ist wichtig, dass die Umweltverbände ein wachsames Auge auf die Geschehnisse bei Tesla haben – zumal die Fabrik in Rekordzeit mitten in ein Wasserschutzgebiet gebaut wurde. In einem Werk dieser Größenordnung wird es jedoch immer wieder zu solchen kleineren Unfällen kommen. Aus dem Malheur bei den Aufräumarbeiten vor der Lackiererei lässt sich zumindest nicht ableiten, dass sich ein „Durchwinken“ der Tesla-Fabrik gerächt habe, wie es der Landesvorsitzende der ÖDP, Thomas Löb, formulierte. Das Sicherheitskonzept hat zumindest in diesem Fall funktioniert.

Von Lena Köpsell