Brad Pitt trinkt aus Tasse von Karls Erlebnishof

Rövershagen

Es ist April 1945, der Zweite Weltkrieg liegt in den letzten Zügen. Eine Panzerdivision der amerikanischen Streitkräfte versucht auf deutschem Territorium, einen Bombenangriff abzuwehren. Nachdem das geglückt ist, sitzt der Anführer, Staff Sergeant Don „Wardaddy“ Collier, bei einer Lagebesprechung im provisorischen Stützpunkt. Zur Entspannung trinkt er einen dampfenden Kaffee aus einem weißen Emaille-Becher.

Was ein aufmerksamer Filmfan dann entdeckt, sorgt in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg für Begeisterung: Brad Pitt, Hauptdarsteller des Weltkriegs-Dramas „Herz aus Stahl“, trinkt aus einem Emaille-Becher des Unternehmens Karls. Auf dem Boden der Tasse ist das berühmte Erdbeer-Logo des Mecklenburger Unternehmens, das auch Karls Erlebnishof in Elstal (Havelland) betreibt, gut zu erkennen – und das auf Kinoleinwänden weltweit.

Panne der Requisite

Bestellt war diese Produktplatzierung nicht, sondern eher eine Panne der Requisiteure. „Wir waren davon total überrascht“, sagt Karls-Chef Robert Dahl. Ein Kunde hätte das Logo beim Filmschauen auf einem großen Fernseher entdeckt und dem Unternehmen ein Foto davon geschickt. „Wir haben zuerst an einen Scherz oder gar eine Montage geglaubt“, sagt Dahl, der sich dann selbst vom Auftritt seines Produktes im Hollywoodfilm überzeugte.

Was den Unternehmer freut, frustriert die Produzenten. „Solche Pannen sind fast das Schlimmste, was den Requisiteuren passieren kann“, weiß Robert Dahl. Er hatte für das Erlebnisdorf in Elstal mit Profis vom Filmpark Babelsberg zusammengearbeitet und mit ihnen über die Produktplatzierung gesprochen. Vom Babelsberger Kostümpark Fundus wurde nämlich auch „Herz aus Stahl“ ausgestattet.

Am Set wurden übrigens mehrere der antik wirkenden Becher verwendet – doch nur in der Sequenz, in der Brad Pitt daraus trinkt, ist auch das Logo zu sehen.

Prominente Gäste im Erlebnisdorf Elstal

Prominente Besucher sind bei Karls übrigens gar nicht so selten. Im Erlebnisdorf in Elstal hätten laut Robert Dahl schon die Schauspieler Jürgen Vogel und Matthias Schweighöfer vorbeigeschaut. Brad Pitt, der gerade einen Oscar als bester Nebendarsteller erhielt, ist auch nicht der erste Hollywoodstar, der mit dem Erdbeer-Imperium in Kontakt kommt. Im August 2014 war Terence Hill zu Besuch im Erlebnis-Dorf Zirkow auf Rügen.

Dass der Western-Held dafür sorgte, den Emaille-Becher bei amerikanischen Filmproduzenten bekannt zu machen, ist aber ausgeschlossen. Denn die Dreharbeiten für „Herz aus Stahl“ fanden bereits 2013 in der englischen Grafschaft Oxfordshire statt.

„Herz aus Stahl “ kam 2015 in die Kinos

Der Film trägt im Original den Titel „Fury“ (englisch für Wut) und lief ab Anfang 2015 in Deutschland. Laut Branchenangaben betrugen die Produktionskosten damals rund 68 Millionen US-Dollar. Obwohl die Kritiken sehr durchwachsen waren, spielte der Film weltweit rund 208 Millionen Dollar ein. Die kurze Sequenz mit der Karls-Tasse ist in Minute 15:55 zu sehen.

Auf die Verkaufszahlen der Becher hätte der kurze Kino-Auftritt keine Auswirkungen gehabt, sagt Robert Dahl. Weil die Emaille-Produkte aber auch ohne die Hollywood-Werbung zu den beliebtesten Souvenirs zählen, baut Karls am Standort Rövershagen nun eine eigene Themenwelt dafür. Am 3. April sollen die Emaille-Werke mit Café, neuem Fahrgeschäft und einem Kletterpark eröffnen. Natürlich ist auch ein Shop vorgesehen – nicht nur für die Fans von Brad Pitt.

Von Claudia Labude-Gericke