Potsdam

Der Corona-Lockdown in Deutschland wird grundsätzlich bis zum 28. März verlängert. Darauf haben sich Bund und Länder am Mittwochabend nach mehrstündigen Verhandlungen geeinigt, wie aus einem Zwischenstandspapier vom späten Abend hervorgeht. Die Länder müssten ihre Verordnungen, die auf 7. März befristet sind, entsprechend anpassen. Das Kompromisspapier sieht auf Druck der Länder frühere Öffnungen vor als sie Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) favorisiert hatte. Final beschlossen war das Papier um 23 Uhr noch nicht. Die Beratungen dauern an.

Demnach sollen ab kommendem Montag die Regeln für private Treffen gelockert werden. Dann sollen sich wieder bis zu fünf Menschen aus zwei Haushalten treffen können – Kinder bis 14 Jahre nicht mitgezählt. In Regionen mit einer Inzidenz von weniger als 35 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen sollen sich drei Haushalte mit bis zu zehn Menschen treffen dürfen. Auch eine „Notbremse“ ist vorgesehen: Wenn die Inzidenz drei Tage in Folge wieder über 100 steigt, sollen die Kontaktbeschränkungen wieder verschärft werden.

Impfung in Arztpraxen ermöglicht

Einig war sich die Runde darin, dass niedergelassene Ärzte ab Ende März oder Anfang April regelhaft in die Corona-Impfungen einsteigen. Zudem soll der Impfstoff von Astrazeneca voraussichtlich demnächst für alle Altersgruppen freigegeben werden. Bislang ist das Mittel nur für 18- bis 64-Jährige zugelassen, da für Ältere Studiendaten fehlten. Die Ständige Impfkommission (Stiko) wolle das aufgrund neuer Daten jedoch bald ändern, hieß es.

In Brandenburg ist die Impfung beim Arzt seit Mittwoch in zunächst vier Praxen möglich. Das Modellprojekt soll im März auf zunächst 50 Praxen ausgeweitet werden, um die Abläufe zu erproben. Anfang April könnte die Zahl laut Gesundheitsstaatssekretär Michael Ranft auf bis zu 1100 Praxen steigen. Wenn jede Praxis rund 100 Impfberechtigte versorgt, wären das in der Woche etwa 100.000 Impfungen.

Ein kostenloser Schnelltest pro Woche

Für längere Diskussionen sorgte die Möglichkeit, Öffnungen von Schnelltests abhängig zu machen. Denn die fehlen bislang. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU), der stets betont hatte, dass sich der Bund 800 Millionen Schnelltests gesichert habe, soll laut Teilnehmerangaben eingeräumt haben, dass davon derzeit erst rund 150 Millionen Tests bei den Herstellern physisch zur Verfügung stünden. Laut Zwischenstand soll dennoch allen Bürgern einmal pro Woche ein kostenloser Schnelltest ermöglicht werden. Die Kommunen sollen die Testangebote vorhalten, der Bund will dafür ab nächster Woche die Kosten übernehmen. Die Länder sollen sicherstellen, dass an Schulen und Kitas mindestens einmal pro Woche ein Schnelltest für alle angeboten wird. Bei der weiteren Öffnung der Schulen hatten sich Bund und Länder bereits bei einem früheren Gipfel darauf geeinigt, dass dies Ländersache sei.

Öffnung ab 50er-Inzidenz

Vom Tisch war am späten Abend die Kopplung weiterer Öffnungen an eine Inzidenz von 35. Stattdessen soll bei einer stabilen Inzidenz von weniger als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner der Einzelhandel unter Auflagen öffnen dürfen. Die Regelung sieht eine Begrenzung von einem Kunden pro 10 Quadratmeter für die ersten 800 Quadratmeter Verkaufsfläche vor und für jeden weiteren Kunden 20 Quadratmeter. Auch Museen, Galerien oder Gedenkstätten sollen ab der 50er-Marke wieder öffnen dürfen. Kontaktloser Sport in kleinen Gruppen soll im Freien auch wieder möglich sein.

In zeitlichem Abstand von 14 Tagen soll dann in einem nächsten Schritt bei stabiler Inzidenzlage (weniger als 50) auch die Außengastronomie wieder ermöglicht werden. Auch Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos sollen wieder Besucher empfangen dürfen. Das wäre nach jetzigem Stand und bei entsprechender Inzidenzentwicklung frühestens ab 22. März möglich. In Regionen mit einer Inzidenz von unter 100 soll der Besuch solcher Einrichtungen in Kombination mit einem Schnelltest ermöglichst werden.

In Brandenburg lag die Sieben-Tages-Inzidenz am Mittwoch bei 65,2. Vor einer Woche lag die Inzidenz in Brandenburg noch etwas niedriger – bei 63,2. Auch in Frankfurt (Oder) und Potsdam, die Städte mit den derzeit niedrigsten Inzidenzwerten, sind die Zahlen leicht gestiegen.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) will den Landtag am Donnerstagnachmittag über die Ergebnisse des Gipfels informieren. Er hatte für Brandenburg einen Stufenplan skizziert, der allerdings weder konkrete Kriterien noch Zeitpunkte enthielt.

Von Torsten Gellner