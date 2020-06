Potsdam

Mit einem Großaufgebot ist die Polizei in 14 Bundesländern, darunter in Brandenburg, gegen Kunden der kriminellen Darknet-Plattform „ crimenetwork.co“ vorgegangen. Der mutmaßliche Drahtzieher soll ein 29-jähriger Brandenburger sein, dem mehr als 1500 Straftaten zur Last gelegt werden. Er wurde bereits am 22. Juni in seinem Büro in Berlin-Mitte von Brandenburger Spezialkräften festgenommen. Dort stellten die Ermittler hochwertige PC-Technik sicher. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. Er sitzt in Untersuchungshaft in der JVA Cottbus.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler Drogen, Datenträger mit einem Datenvolumen von mehr als 300 Terabyte, über 700 elektronische Geräte wie Laptops und Mobilfunktelefone, Bargeld im mittleren fünfstelligen Bereich, diverse Waffen, digitale Währungen, sowie Unterlagen von mutmaßlichen Cyberkriminellen sichergestellt. Das teilten das Polizeipräsidium Brandenburg und die federführende Generalstaatsanwaltschaft Bamberg am Mittwoch mit.

Marktplatz für Waffen, Drogen , Falschgeld

Über die bereits vor einem Jahr durch das Brandenburger Landeskriminalamt ( LKA) beschlagnahmte Internetseite sollen im Schutz der vermeintlichen Anonymität des Darknet illegale Geschäfte abgewickelt worden sein. Die Bandbreite der über dieses sogenannte Underground-Economy-Forum getätigten Geschäfte reicht von Waffen- über Drogenhandel, dem Verkauf gefälschter Arzneimittel bis hin zum Vertrieb von Falschgeld, Angeboten zur Urkundenfälschung sowie dem Austausch von Hackertools und Schadsoftware.

Koordiniert wurde der sogenannte „Action Day“ gegen die Nutzer von crimenetwork.co von der bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg errichteten Zentralstelle Cybercrime Bayern und dem Landeskriminalamt Brandenburg.

Bereits Ende Mai 2019 war der damals 26-jährige Administrator der Plattform bei der Einreise nach Deutschland durch Beamte des Bundeskriminalamtes ( BKA) aufgrund eines Haftbefehls in anderer Sache festgenommen worden und befindet sich seitdem in Untersuchungshaft. Zeitgleich beschlagnahmten Beamte des LKA Brandenburg die Plattform.

In Brandenburg richtete sich der Einsatz vom Dienstag gegen zehn Beschuldigte aus den Landkreisen Dahme-Spreewald, Havelland, Märkisch-Oderland und Uckermark sowie den Städten Brandenburg an der Havel, Cottbus und Potsdam, teilte die Polizei mit. Daran waren insgesamt 78 Beamte von Landeskriminalamt, Bereitschaftspolizei, sowie Spezialeinsatzkräfte beteiligt.

1400 Beamte im Einsatz

Die Auswertung der Internetseite gestaltete sich mühsam: „In akribischer Kleinarbeit ist es in den letzten Monaten gelungen, zahlreiche Personen zu identifizieren, die crimenetwork.co für illegale Zwecke verwendeten“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Goger von der Zentralstelle Cybercrime.

Nach der Auswertung der Internetseite gingen die Ermittler am Dienstag bundesweit gegen Kunden des kriminellen Marktplatzes vor. 1400 Beamte waren dabei im Einsatz. Es wurden 328 Ermittlungsverfahren durchgeführt und elf Haftbefehle vollstreckt. Die Ermittlungen wurden von dem polizeilichen Nordverbund Cybercrime vorangetrieben, dem Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein angehören.

In Brandenburg wurden zehn Objekte durchsucht, in Berlin 24. Die meisten Razzien gab es in Hessen (37) und Bayern (34).

