„Wir hatten schon immer wenig Regen“, sagt Benedikt Bösel und lässt den Blick über seine Felder schweifen, „aber die vergangenen drei Jahre waren wirklich hart.“ Auf seinen 1000 Hektar Land bei Alt-Madlitz ( Oder-Spree) baut der 35-Jährige Landwirt vor allem Getreide an: Roggen, Dinkel, Gerste, Hafer – alles aus ökologischem Anbau. Der Klimawandel und die zunehmende Trockenheit treffen Landwirte wie ihn besonders schwer. Brandenburg ist das zweittrockenste Bundesland – nur in Sachsen-Anhalt regnete es 2019 weniger – gleichzeitig kann der märkische Sandboden die geringen Niederschläge nur schlecht speichern.

„Wenn es so weiter geht, wird man hier in 30 Jahren kein Getreide mehr anbauen können“, sagt Bösel. Die Prognose stammt nicht von ihm, sondern aus einer Studie des Potsdamer Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Im Jahr 2050, heißt es in der Studie, könnten die Kosten der landwirtschaftlichen Produktion durch die Folgen des Klimawandels derart steigen, dass Roggen, Gerste und Weizen aus Brandenburg kaum noch wettbewerbsfähig sein werden.

Dabei bedeute Klimawandel nicht, sagt Bösel, dass es einfach immer trockener werde „Was den Klimawandel ausmacht, ist die Unvorhersehbarkeit des Wetters. Mal ist es zu nass, mal ist es zu trocken.“ Für viele Landwirte ein existenzbedrohender Zustand. Bösel setzt deshalb auf naturnahe Anbaumethoden, um Böden und Pflanzen widerstandsfähiger zu machen. Er ist überzeugt: „Pflanzen, die in einem gesunden Ökosystem wachsen, sind resilienter gegenüber den Folgen des Klimawandels.“

Boden ist der Schlüssel im Kampf gegen die Trockenheit

Eine zentrale Rolle spielt dabei die Zusammensetzung des Bodens: Je höher dessen Humusanteil, umso besser ist er in der Lage, Wasser zu speichern. Die Beschaffenheit des Bodens wiederum lasse sich durch gezielte Maßnahmen und bestimmte Anbaumethoden steuern, sagt Bösel. So versucht er auf seinen Ländereien, den Boden „so wenig wie möglich zu stören“. Das heißt, er versucht den Boden möglichst schonend zu behandeln. Die Auflockerung des Bodens übernehmen die Wurzeln verschiedener Zwischenfrüchte.

Auf einem Haferfeld, das erst vor wenigen Wochen abgeerntet wurde, wächst heute schon wieder eine wilde Wiese. Zwischen den gelben Getreidestoppeln sprießen Sonnenblumen, Winterwicken, Ölrettich und Klee – gut zwei Dutzend verschiedene Arten gedeihen hier. „Es ist wichtig, den Ackerboden stets bedeckt zu halten“, sagt Bösel. So ist der Boden einerseits vor Sonneneinstrahlung geschützt, andererseits kondensiert das Wasser aus der Luft an den Blättern und Stängeln der Gewächse und wird so dem Boden zugeführt. Wenn die Pflanzen im Winter absterben, sorgen sie für zusätzlichen Humus auf den Feldern.

Der Länge nach ziehen sich Baum- und Strauchstreifen durch das Feld. Die Aprikosen-, Pflaumen-, und Birnenbäume, Haselnuss- und Sanddornsträucher schützen den Acker vor Wind, spenden Schatten und reduzieren so Erosion und Verdunstung. Gleichzeitig bilden die Baumstreifen eine Barriere gegen Starkregenfälle, locken Insekten an und produzieren nicht zuletzt ihrerseits essbare Früchte. Agroforstwirtschaft heißt dieses Konzept, eine Kombination aus Ackerbau und Forstwirtschaft.

Vom Investmentbänker zum Öko-Bauern

Christian Böhm ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Bodenschutz und Rekultivierung an der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) und begleitet die Arbeit von Benedikt Bösel seit mehreren Jahren. Der Forstwissenschaftler ist Vorstandsvorsitzender des Deutschen Fachverbandes für Agroforstwirtschaft und untersucht die Auswirkungen von Agroforst-Konzepten auf Böden und deren Wasserhaushalt.

Böhm ist überzeugt, dass die Landwirtschaft, „so, wie sie aktuell betrieben wird, nicht überlebensfähig ist“. Schon jetzt würden extreme klimatische Ereignisse, Artenverlust und Ertragsrückgänge den Landwirten zusetzen. Man müsse bald umsteuern und anfangen „systemorientiert“ zu denken, sagt Böhm. Syntropische Landwirtschaft und Agroforst müssten Bausteine für eine nachhaltige Landwirtschaft der Zukunft sein, sagt Böhm. „Es ist wichtig, dass jemand den Mut hat Fragen stellt, vor denen sich viele scheuen. Er zeigt, was möglich sein kann.“

Bevor er Bauer wurde, war Benedikt Bösel Investmentbänker. Er ist im Rheinland aufgewachsen, besuchte ein renommiertes englisches Internat und studierte später Business Finance an der Universität Durham. Mit 22 Jahren arbeitete bei Sal. Oppenheim in Frankfurt. Gut und Schloss Alt Madlitz sind seit 1991 im Besitz seiner Familie. Bösels Vater Hans-Detlef Bösel Stiefgroßvater Karl Wilhelm Graf Finck von Finckenstein kauften den 1945 enteigneten Familienbesitz Stück für Stück zurück. Hier in Alt-Madlitz hat Bösel oft die Sommerferien verbracht. Madlitz, sagt er, sei seine Heimat.

„Wir bekämpfen oft nur Symptome, nicht die Ursachen.“

Nach der Finanzkrise 2008 ging er zurück an die Uni. Er studierte Agrarökonomik in Berlin und arbeitete eine Zeit lang für einen Venture-Capital-Fonds, der Kapital für Start-Ups in der Agrarbranche bereitstellte. Er sei begeistert gewesen, welche Möglichkeiten sich durch Digitalisierung und den Einsatz von Technik in der Landwirtschaft ergeben hätten. „ Drohnen, künstliche Intelligenz, Blockchain – ich habe geglaubt, das sei die Zukunft der Landwirtschaft.“

2016 übernahm Bösel den Familienbetrieb in Alt Madlitz. Er kam „nach Hause“, wie er sagt, den Kopf voller innovativer Ideen. Aus dem Gut wollte er einen Modellbetrieb für die Landwirtschaft von morgen machen. Schnell habe er feststellen müssen, dass die Probleme ganz woanders liegen. Dass die meisten technischen Neuerungen vor allem Ertragssteigerung und nicht den Schutz der natürlichen Grundlagen zum Ziel haben. „Wir bekämpfen oft nur Symptome, nicht die Ursachen.“

„Wir können Wasser pflanzen“, sagt Benedikt Bösel mit Blick auf das Agroforst-Haferfeld. Der Satz stammt nicht von ihm, sondern ist ein Zitat von Ernst Götsch, dem Vordenker der syntropischen Landwirtschaft, an der sich Bösel orientiert. Dem Schweizer Agrarwissenschaftler Götsch ist es gelungen, auf einem Stück brasilianischem Urwald eine der produktivsten und hochwertigsten Kakaoplantagen des ganzen Landes aufzubauen – ganz ohne Brandrodung und den Einsatz von Chemie.

Die Pflanzen auf Bösels Feldern bilden starke Gemeinschaften

Götschs syntropische Landwirtschaft beruht auf einem komplexen Beziehungsgeflecht von Pflanzen und Boden. Er pflanzt solche Gewächse zusammen, deren Stoffwechselprodukte von Vorteil für ihre Nachbarn sind und die die Humusbildung fördern. So entstehen artenreiche, widerstandsfähige Ökosysteme, deren Erträge Menschen nutzen können. „Er sieht Pflanzen auf eine völlig andere Art und Weise, als es die meisten Menschen tun“, sagt Bösel. Im vergangenen Jahr besuchte Götsch Alt Madlitz, um sein Konzept vorzustellen.

Ein Teil von Bösels Feldern sind heute Bio-Laboratorien, auf denen er und sein Team selbst an syntropischen Anbaumethoden forscht. Auf einem dieser Testfelder wachsen in langen Reihen dutzende Bäume, Sträuchern und Blumen in Gesellschaften: Ahorn, Kartoffeln, Brombeeren, Birnen, Pflaumen bilden hier in sich geschlossenes System, dessen Mitglieder sich über die Wurzeln, Stoffwechselprodukte oder durch ihren Schatten gegenseitig unterstützen.

„Manche Pflanzen sind für das System selbst, andere für die Produktion von Nahrungsmitteln. Andere liefern lediglich Biomasse, die am Boden kompostiert und zu Humus wird“, erklärt Bösel. Jede Reihe geht ein bis zwei speziellen Fragestellungen nach. Ziel ist es, herauszufinden, welche Arten miteinander harmonieren und einander am besten ergänzen. „Wir versuchen, möglichst viele Fehler zu machen, um daraus zu lernen und diese Informationen später anderen zur Verfügung zu stellen.“

Von Feliks Todtmann