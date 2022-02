Potsdam

Noch ist der neue Corona-Impfstoff des US-Herstellers Novavax in Deutschland nicht verfügbar, aber er weckt Begehrlichkeiten. In Brandenburg soll das Vakzin mit dem Namen Nuvaxovid in der übernächsten Woche (ab dem 21. Februar) geliefert werden, aber nicht an die Hausarztpraxen, sondern an die Impfzentren. Das bringt die niedergelassenen Ärzte in Rage.

Frank Ullrich Schulz, Präsident der Landesärztekammer, hat dafür kein Verständnis. „Die nächsten Lieferungen müssen vorrangig in die Arztpraxen erfolgen. Denn die Praxen sind die mit Abstand stärkste Säule der Impfkampagne“, sagte er. Ähnlich äußerte sich Peter Noack von der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg: „Der Impfstoff von Novavax wird von bisher ungeimpften Personen konkret nachgefragt, und die Kolleginnen und Kollegen würden gern auch mit Novavax impfen – nur die Politik lässt sie nicht“, kritisierte er.

Auch die Ärztin Karin Harre, Vorsitzende des Brandenburger Hausärzteverbands, hält die geplante Verteilung für falsch und kontraproduktiv. „Für viele bisher nicht Geimpfte ist dieser Impfstoff das Mittel der Wahl und die Impfkampagne kann noch mal Schwung aufnehmen“, meint sie. Dass die Praxen zunächst nicht bedacht werden sollen, sei ein „Schlag ins Gesicht“ für die Arztpraxen, die sich an der Impfkampagne beteiligen.

Wie wird Novavax in Brandenburg verteilt?

Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher hatte mehrfach angekündigt, dass die ersten Lieferungen des alternativen Corona-Impfstoffes von Novavax zunächst für die Mitarbeitenden in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen reserviert werden solle. Damit soll das Mittel bevorzugt jenen Menschen zur Verfügung stehen, die von der einrichtungsbezogenen Impfpflicht betroffen sind. Die ersten Dosen gehen deswegen an die Impfzentren. Nonnemacher kündigte aber an, dass man auch einige Schwerpunktpraxen mit dem Impfstoff beliefern werde. Wie viele das sein werden, ist noch unklar.

Ab wann wird Novavax in Brandenburg verimpft?

Brandenburg erwartet die erste Lieferung von Novavax in der 8. Kalenderwoche, also ab dem 21. Februar 2022. Der Liefertermin wurde aber bereits mehrfach verschoben. Deswegen ist Nonnemacher mit einer genauen Prognose, wann das Vakzin tatsächlich zur Verfügung steht, vorsichtig. In der ersten Lieferung erwartet Brandenburg nur rund 30.000 Impfdosen.

Was ist das neue an Novavax?

Nuvaxovid des US-Herstellers Novavax wird häufig als Totimpfstoff bezeichnet, was er genau genommen aber nicht ist. Es ist ein Proteinimpfstoff, der auf „klassische Weise“ produziert wird und damit eine Alternative zu den mRNA-Impfstoffen darstellt, die einige skeptisch sehen.

Nuvaxovid enthält Coronavirus-ähnliche Partikel mit dem Corona-Eiweiß „Spike-Protein“, erklärt die Ärztekammer. Durch die Impfung wird das Immunsystem angeregt, Abwehrstoffe (Antikörper und T-Zellen) gegen das Virus zu bilden.

Von Torsten Gellner