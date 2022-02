Potsdam

Das überraschende Aus der KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude hat Tausende Bauherren kalt erwischt. Das Programm erwies sich offenbar schlicht als zu populär, so dass das Bundeswirtschaftsministerium Anfang vergangener Woche angesichts einer Antragsflut und drohender Mehrkosten in Milliardenhöhe einen Stopp der staatlichen Förderungen für Neubauten verkündet hatte.

Betroffen sind vor allem Wohnungsbauunternehmen: 24.000 Anträge sind nach KfW-Angaben nicht mehr bedient worden mit gewünschten Förderungen über etwa 7 Milliarden Euro. Darunter sind rund 4000 private Bauherren. Der Förderstopp betrifft die Programme Effizienzhaus 55 im Neubau, das Effizienzhaus (EH) 40 im Neubau sowie die energetische Sanierung.

Tilgungszuschüsse werden erhöht

Die Investitions- und Landesbank Brandenburg (ILB) hat nach eigenen Angaben kurzfristig auf den Förderstopp reagiert und bietet Bauherren nun eine bessere Tilgungsförderung.

Die Bank erhöht den Tilgungszuschuss im „Brandenburg-Kredit Mietwohnungsneubau“ von bisher 5 Prozent auf bis zu 7,5 Prozent. Damit werden Neubauprojekte weiterhin gefördert, die einen Effizienzhaus-Standard 55 aufweisen. Davon würden vor allem Investoren profitieren, die ihre entsprechenden Planungen schon vorangetrieben hätten und von dem Stopp der KfW überrascht worden seien, hieß es.

Wer davon profitieren kann

Auf 7,5 Prozent ebenfalls erhöht wird der Tilgungszuschuss für Neubauprojekte im „Brandenburg-Kredit Energieeffizienter Wohnungsbau“. Das Programm richtet sich an Neubauvorhaben, die auf ein energetisch wie finanziell anspruchsvolleres Effizienzhaus 40 umplanen. ILB-Kunden erhalten die neuen Tilgungszuschüsse zum Ende der Zinsbindung, hieß es. Diese müssen nicht zurückgezahlt werden und reduzieren die Darlehensschuld auf einen Schlag. Die Mittel dafür stellt die ILB aus ihrem Förderfonds bereit.

Die Verbesserungen durch erhöhte Tilgungszuschüsse seien zunächst befristet. Die Anträge in beiden Brandenburg-Krediten müssen bis spätestens 31. Dezember 2022 gestellt werden.

Die Angebote richten sich an Investoren wie kommunale Wohnungsgesellschaften, Wohnungsgenossenschaften oder private Investoren der Wohnungswirtschaft – also nicht an private Eigenheime.

