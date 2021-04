Immer wieder kommt es zu Missverständnissen bei den Impfstoffen – ein kleines Glossar könnte helfen. Wussten Sie zum Beispiel, dass das Vakzin von Biontech in Wahrheit Comirnaty heißt?

mRNA, Vektor, Comirnaty – was die Begriffe rund um die Corona-Impfstoffe bedeuten

Corona-Impfstoff - mRNA, Vektor, Comirnaty – was die Begriffe rund um die Corona-Impfstoffe bedeuten

Corona-Impfstoff - mRNA, Vektor, Comirnaty – was die Begriffe rund um die Corona-Impfstoffe bedeuten