Potsdam

Brandenburg reagiert auf sinkende Grundwasserstände und austrocknende Flüsse und Seen. Für Gewässer soll es bis zum Frühjahr ein Ampelsystem geben, das rechtzeitig vor niedrigen Pegelständen warnt. Dies sieht das Niedrigwasserkonzept vor, das Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Montag vorstellte.

Das Staumanagement von Speichern wie der Talsperre Spremberg und des Dosse-Speichers soll verbessert werden. Außerdem sollen zusätzliche Speicherpotenziale untersucht werden. Die Wasserbehörden sollen künftig früher eingreifen, um in Trockenperioden die Entnahme von Oberflächen- und Grundwasser durch Industrie, Landwirtschaft und Privatpersonen zu begrenzen. Eine konkrete Begrenzung sieht das Niedrigwasserkonzept aber nicht vor. Dies sei Sache der Landkreise und den Unteren Wasserbehörden, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne).

Grundwasserbrunnen als Problem

Das Ministerium erwägt aber eine Änderung des Wassergesetzes, um mehr Kompetenzen zu erhalten. Die Diskussion darüber sei aber noch nicht abgeschlossen, so Vogel. Es habe sich aber gezeigt, dass die Behörden bei Industrieansiedlungen restriktiver vorgingen und stärker auf eine sparsamere Wasserentnahme achteten. Anfangs habe etwa das Unternehmen Tesla jährlich 3,3 Millionen Kubikmeter Wasser entnehmen wollen, inzwischen kalkuliere man mit 1,4 Millionen.

Im Gespräch ist auch eine Begrenzung der privaten Grundwasserbrunnen, über die Eigenheimbesitzer ihre Gärten bewässern. Solche Brunnen sind nicht genehmigungspflichtig, sie müssen den Behörden nur gemeldet werden. „Vor dem Hintergrund des sinkenden Wasserangebotes müssen wir uns Gedanken darüber machen, ob es dabei bleiben kann“, sagte Vogel.

Niederschlagsärmste Region Deutschlands

„Wir sind in Brandenburg reich an Gewässern, aber arm an Wasser“, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) am Montag. Es gibt 33.000 Kilometer Fließgewässer und rund 10.000 Seen und Teiche. Davon seien etwa 80 Prozent künstlich angelegt oder beeinflusst. „Das Gewässersystem kann man nicht ansatzweise als natürlich bezeichnen“, sagte Vogel. „Wir stehen als niederschlagsärmste Region der Republik vor Problemen, die andere nicht haben.“

Brandenburgs Wasserhaushalt reagiere sehr schnell auf Niederschlagsdefizite, weil die durchlässigen Sandböden Wasser nicht halten können und über ausgedehnten Wasserflächen eine hohe Verdunstung stattfinde, so Vogel. Dazu kommt, dass Brandenburg zu den niederschlagsärmsten Regionen Deutschlands gehört. Die vergangenen drei Jahre waren von extrem hohen Temperaturen und wenigen Niederschlägen gekennzeichnet. „Es waren die wärmsten Jahre seit 1881“, sagte Vogel. 2018 und 2019 führte die Oder an jeweils knapp 180 Tagen weniger Wasser als im Mittel der Jahre 1991 bis 2015.

Erste Grundwasserbilanz seit der Wende

Für das Niedrigwasserkonzept wurde nun die erste landesweite Grundwasserbilanz seit der Wende durchgeführt, die bis Ende Februar auf einer Ressourcenkarte veröffentlicht wird. Zum Ende des Jahres sollen die unteren Wasserbehörden ein eigenes Bilanzierungssystem erhalten, um solche Daten für ihren Zuständigkeitsbereich zusammenzustellen. „Wir haben investiert in Hochwasserschutz und Deiche, aber bei Niedrigwasser waren wir bisher nicht gut aufgestellt“, sagte Anke Herrmann, Abteilungsleiterin im Umweltministerium.

Bei der Wasserentnahme durch Bergbau, Landwirtschaft oder Industrie, sollen die Behörden Klimaabschläge einplanen: Die Entnahme soll also früher eingeschränkt werden können, um größere Reserven zu bilden. Die Landwirtschaft hat dabei nur einen geringen Anteil (etwa fünf Prozent). Wesentlich mehr, nämlich etwa zwei Drittel, wird durch Bergbau und Kraftwerke dem Grundwasser entnommen. Der Anteil der Landwirtschaft habe sich aber innerhalb von wenigen Jahren vervierfacht, so Vogel.

Grundwasser um zwei Meter gesunken

„Das Grundwasser ist bereits bis zu zwei Meter gesunken“, sagte Nicole Spundflasch, Leiterin der Arbeitsgemeinschaft Wasser beim Naturschutzbund Brandenburg. Bäume könnten sich beispielsweise nicht ausreichend mit Wasser versorgen und würden absterben. Entnommenes Grundwasser werde auch gar nicht so schnell ausreichend ersetzt. „Wichtig ist eine ausgewogene Balance zwischen Wasserentnahme und -rückhalt“, sagte sie.

Der Naturschutzbund fordert einen verantwortungsvollen und nachhaltigen Umgang mit dem kostbaren Nass. So sollte die Genehmigung von Grundwasserentnahmen für die landwirtschaftliche Beregnung gestoppt werden bis eine Wasserhaushaltsbilanz vorliegt. Förderprogramme zur erneuten Vernässung von Moorflächen sollten weiter entwickelt werden.

Von Torsten Gellner