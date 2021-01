Potsdam

Die in Potsdam entwickelte Online-Plattform openHPI des Hasso-Plattner-Instituts hat während der Corona-Pandemie einen enormen Nachfrageschub erfahren. Die Nutzerzahlen stiegen seit Dezember 2019 um rund 2700 Prozent, wie das HPI am Mittwoch mitteilte. Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) nutzt die Technologie bereits seit mehreren Jahren – unter anderem zur Aufklärung über die Ebola-Epidemie in Afrika.

Den ersten Onlinekurs zu Covid-19 veröffentlichte die WHO bereits vor einem Jahr – am 25. Januar 2020. Er erreichte 441.000 Kursteilnehmer. „Fünf Tage, bevor die Genfer Behörde die globale Notlage ausrief, ging dieser Kurs bereits online“, erinnert sich HPI-Direktor Christoph Meinel. „Zu diesem Termin trug das neuartige Coronavirus noch gar nicht seinen heutigen Namen, sondern nur die vorläufige Bezeichnung 2019-nCoV“. Inzwischen sind 148 Covid-19-Kurse zu 22 Themen in 43 Sprachen verfügbar.

Technik wurde 2012 entwickelt

Die Wissenschaftler des HPI haben die Technik dafür bereits 2012 entwickelt: Die Plattform mit dem Namen openHPI ermöglicht es, kostenlose Online-Kurse für ein großes Publikum anzubieten. Ursprünglich war openHPI dafür gedacht, Wissen über Digitalisierung und IT-Technologie zu vermitteln.

Um sie nutzen zu können, reicht ein Smartphone. So wird es möglich, Wissen auch in entlegende Weltgegenden zu transportieren, was unter anderem bei der Bekämpfung von Seuchen in ärmeren Ländern hilfreich ist. Das machte sich die WHO zunutze: Speziell auf die Organisation zugeschnitten wurde die Lernplattform openWHO, die unmittelbar nach dem Ebola-Ausbruch im Juni 2017 dabei geholfen habe, die Einsatzkräfte vor Ort im Kongo und in anderen Ländern zu schulen, wie HPI-Direktor Meinel sagte.

Aufklärung über Corona-Impfung

Jüngstes Beispiel: Die WHO nutzt die Potsdamer Technik, um medizinisches Personal aus aller Welt für sichere Corona-Impfungen und die Priorisierung von Impfberechtigten zu schulen. Dafür hat die WHO einen zweistündigen Kurs in englischer Sprache freigeschaltet, der die Grundkenntnisse vermittelt, um besonders gefährdete Menschen je nach den Prioritäten der Staaten als Erste gegen das Coronavirus zu impfen.

Mehr als zwei Millionen Mitarbeiter im Gesundheitswesens in aller Welt könne die WHO so erreichen, sagte Meinel. 4,7 Millionen Teilnehmer verzeichnen die HPI-Kurse inzwischen insgesamt. In Spitzenzeiten müssten die HPI-Server bis zu 30.000 Anfragen pro Minute schultern.

Als sich im März 2020 der einmillionste Kursteilnehmer in einen openWHO-Kurs einschrieb, sprach WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus auf Twitter von einer „gewaltigen Leistung“.

Nicht nur Mediziner, Pfleger und Helfer des Katastrophenschutzes können die Kurse nutzen; sie sind für jedermann zugänglich. Am häufigsten werden die Informationen in Indien, Ecuador, USA und Mexiko sowie Bangladesch abgerufen.

