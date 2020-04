Schwangere hatten die Wahl: Abtreibung oder Heimreise

Berlin

Am 11. April 1980, schlossen die DDR und Vietnam einen Vertrag über die Entsendung von Vertragsarbeitern. Ende 1989 lebten insgesamt 60.000 Vertragsarbeiter aus dem südostasiatischen Staat zwischen Elbe und Oder. Sie waren damit die größte Einwanderergruppe in der DDR. 16. 000 Vietnamesen sind auch nach der Wende geblieben. Sie gründeten hier Familien oder holten ihre Familien nach. Oft strebten ihre Kinder eine akademische Karriere an.

Vietnam war ein bitterarmer Staat

Einer, der geblieben ist, ist Huy Pham. Er kam 1988 in die Lausitz, arbeitete als Maschinist in der Braunkohle. Damals war er 20 Jahre alt. „Ich bin freiwillig in die DDR gekommen, denn in Vietnam war ich seit meinem Schulabschluss arbeitslos“, erinnert er sich. Das Leben in Vietnam war damals von großer Armut geprägt. Zu Beginn seiner Arbeitstätigkeit hatte Pham einen kurzen Deutschkurs besucht, eingearbeitet wurde er am Arbeitsplatz.

Anzeige

Vier Wochen Deutschlernen sah der Vertrag über die Entsendung von Arbeitern ab 1987 nur noch vor, zuvor waren es noch drei Monate gewesen. Doch die DDR brauchte schnell viele Arbeitskräfte. Auch eine Berufsausbildung absolvierten lediglich die wenigen Vertragsarbeiter, die gleich 1980 gekommen waren.

Arbeit, die sonst keiner machen wollte

Die Integration der Vietnamesen in die DDR-Gesellschaft war nicht vorgesehen. Sie stopften personelle Engpässe in der Produktion, verrichteten einfache Anlerntätigkeiten, die sonst niemand machen wollte. Der DDR-Bevölkerung wurde das als sozialistische Bruderhilfe verkauft. Die Vertragsarbeiter wohnten in Wohnheimen, wo ihnen lediglich sechs Quadratmeter Wohnraum zustanden. Wer in die DDR kommen wollte, musste sich auf „gesundheitliche Eignung“ untersuchen lassen.

Verstieß man gegen die Arbeitsdisziplin oder wurde man ernsthaft krank, selbst nach einem Arbeitsunfall, musste man laut Vertragstext nach Vietnam zurückkehren. Schwangere Vietnamesinnen hatten bis Februar 1989 die Wahl zwischen Abtreibung und Heimreise.

Im Jahr 1987 erhöhte sich die Zahl der Vertragsarbeiter rapide. Es kamen 20 000 Vietnamesen, 1988 sogar 31.000. Anfang 1987 beschloss zudem das Politbüro für die „zusätzliche Produktion von 3,5 Millionen Kinderschuhen, zwei Millionen Kinderanoraks, 500.000 Kinderhosen und 200.000 Kinderjacken“ die Maschinen in der Leichtindustrie mehrschichtig auszulasten. Dazu waren, so das Politbüro 17.570 zusätzliche Vietnamesen „der Leichtindustrie der DDR zuzuführen“.

Fahrräder für die Familie daheim

Huy war stolz, mit dem in der DDR verdienten Geld seiner Familie helfen zu können. „Ich habe zwei Fahrräder nach Vietnam geschickt, für jede meiner Schwestern ein Fahrrad. Dazu eine Nähmaschine und Stoff, damit die beiden Geld verdienen konnten.“

Aber auch der Staat Vietnam verdiente an den Vertragsarbeitern. Denn zwölf Prozent ihres Bruttoeinkommens bekamen sie nicht ausgezahlt, es wurde als „Hilfe zum Wiederaufbau des Landes“ an die vietnamesische Staatskasse überwiesen. Auch die Rentenversicherungsbeiträge und Kindergeld für in Vietnam zurückgelassene Kinder flossen dorthin. Nguyen Van Huong aus dem Büro der Berliner Integrationsbeauftragten hat 1999 ausgerechnet, dass 200 Millionen DDR-Mark auf diese Weise an den vietnamesischen Staat flossen.

Nach dem Willen des Einigungsvertrages von 1990 sollten DDR-Vertragsarbeiter lediglich ein Bleiberecht für die ursprünglich mit der DDR geschlossene Vertragszeit erhalten. Erst 1997 gab es ein Daueraufenthaltsrecht. Viele wurden aber bereits zuvor aus dem Land gedrängt.

3000 Mark fürs Rückflugticket

Pham ist von seinen damaligen vietnamesischen Kollegen der einzige, der in Deutschland blieb. „Das Wohnheim wurden geschlossen und jeder bekam 3000 Mark und ein Rückflugticket“, erinnert er sich. Er selbst hat sich der Rückreise entzogen, indem er zu seinem Cousin in ein Berliner Studentenwohnheim zog. Der Cousin besorgte ihm wenige Tage vor der deutschen Einheit einen Job als Hausmeister in einer Berliner Musikschule. Er hatte das große Los gezogen: Eine Stelle im öffentlichen Dienst. Zwei Jahre später wechselte er ins Grünflächenamt. Jahre der Unsicherheit, weil die Duldungen immer nur für wenige Wochen verlängert wurden, blieben ihm erspart – anders als vielen Vietnamesen.

Nach der Jahrtausendwende trat Phams Frau, eine Russlanddeutsche, eine gut bezahlte Stelle in Bayern an. Er wurde Hausmann und kümmerte sich um die beiden Kinder, denn es gab keinen Kindergartenplatz. Ein drittes Kind wurde geboren. 2010 gründete Pham einen eigenen Gartenbaubetrieb. Seine beiden älteren Kinder studieren Wirtschaftsinformatik und Gesundheitswissenschaften, die Jüngste geht zur Schule. Im Juli wird sein erstes Enkelkind geboren.

Von Marina Mai