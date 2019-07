MAZ E-Paper - Ihre digitale Zeitung für unterwegs!

Ihre Vorteile im Überblick Besser lesen: Tippen Sie innerhalb einer Ausgabe auf einen Artikel und lesen Sie ihn bequem in der Leseansicht inklusive aller Bilder. Die Schriftgröße können Sie individuell anpassen. Interaktive Rätsel: Füllen Sie Ihr Kreuzworträtsel oder Sudoku direkt in der App aus. Ihre Lösungen werden in der App gespeichert. Leicht merken und wiederfinden: Markieren Sie sich Textpassagen oder speichern Sie interessante Artikel in der App ganz einfach ab, damit Sie später schneller Zugriff darauf haben. Teilen von Artikeln: Sie können Artikel aus der Leseansicht ganz einfach mit Ihren Freunden und Bekannten für den privaten Gebrauch teilen und per E-Mail versenden. Früher informiert: Exklusiv im E-Paper lesen Sie die HAZ schon am Vorabend! Suchen in allen HAZ Ausgaben: Mit der neuen Suchfunktion können Sie ausgabenübergreifend nach Themen und Stichwörtern suchen. Nichts mehr verpassen: Legen Sie fest, was Sie interessiert. Die Funktion „Themenmonitor“ gibt Ihnen Bescheid, wenn es in der HAZ zu Ihren Themen etwas Neues zu lesen gibt.