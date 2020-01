Eberswalde

Im Fall des Badetodes einer Grundschülerin aus Berlin beginnt am Mittwoch am Amtsgericht Eberswalde ( Barnim) der Prozess gegen vier Lehrerinnen. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen fahrlässige Tötung durch Unterlassen vor, wie der Direktor des Gerichts, Johannes Wolfs, am Dienstag erklärte. Den Angeklagten drohen demnach im Falle einer Verurteilung maximal fünf Jahre Haft. Zuvor hatte der RBB berichtet.

Urteil kommt frühestens Ende März

Im Sommer 2016 war eine Siebenjährige aus Berlin-Neukölln auf Klassenfahrt in der Europäischen Jugenderholungs- und Begegnungsstätte (EJB) Werbellinsee und wurde dort am 6. Juni leblos aus dem See geholt. Sie starb kurz darauf im Krankenhaus.

Im Prozess werde nun geprüft, ob die angeklagten Lehrerinnen ihre Aufsichtspflichten verletzten, sagte Wolfs. Sechs Verhandlungstage seien angesetzt, mit einem Urteil könne frühestens Ende März gerechnet werden.

Von dpa/bb