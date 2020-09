Eberswalde

Nach der Schließung einer Schule in Eberswalde wegen eines Corona-Falls hat der Landkreis Barnim für 16 Schüler und zwölf Lehrer Entwarnung gegeben. Die Tests der zwölf Lehrkräfte der Oberbarnimschule auf das Coronavirus seien negativ, ebenso die von 16 Schülerinnen und Schülern, teilte der Kreis am Samstag mit. Die Schule hatte geschlossen, weil eine Schülerin der zehnten Klasse positiv auf das Virus getestet worden war. Die betroffenen Schüler und Lehrer wurden vorsorglich in Quarantäne geschickt.

Die Oberbarnimschule mit Oberschule, Gymnasium und beruflichem Gymnasium soll nach Angaben des Landkreises erst am Mittwoch wieder öffnen. Diese Entscheidung habe die Schule vorsorglich getroffen. Deren Träger ist der Berufsbildungsverein Eberswalde.

Von RND/dpa