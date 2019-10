Potsdam

Vier Männer im Alter zwischen 18 und 32 Jahren müssen nach einem Einbruchsversuch in Finowfurt ( Barnim) in Untersuchungshaft. Das teilte die Polizeidirektion Ost am Freitag mit.

Die Einbrecher waren nach Polizeiangaben am Dienstagnachmittag in eine Wohnung in Finowfurt eingestiegen. Ein Anwohner, der das beobachtet hatte und die Täter ansprach, wurde von ihnen durch Tritte und Schläge verletzt.

Anschließend flüchteten die Einbrecher, wurden aber wenig später in der Nähe des Tatorts mitsamt ihrer Beute gestellt. Einer der Männer wehrte sich heftig gegen seine Festnahme und verletzte einen Polizeibeamten.

Von MAZonline