Wandlitz

Ein Mann ist nach Polizeiangaben nach einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Wandlitz (Barnim) zusammengebrochen und später im Krankenhaus gestorben. Der 53-Jährige habe zuvor am Montagabend eine Polizeikette durchbrechen wollen, wie die Polizeidirektion Ost mitteilte. Polizisten stoppten ihn und stellten seine Personalien fest. Danach habe er seinen Weg fortsetzen können. Kurz darauf sei der Mann auf dem Weg zu seinem Auto zusammengebrochen, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.

Wie es dazu kommen konnte, werde nun ermittelt. Wie üblich, wenn eine Todesursache nicht feststeht, wurde auch in diesem Fall ein Verfahren eingeleitet. Eine Obduktion soll die genaue Todesursache klären.

Die Polizeikräfte hätten Erste Hilfe geleistet, hieß es. Nach Polizeiangaben waren weder Polizisten noch andere Demonstranten beteiligt. Im Vermerk der Polizei zur Demo wurde nach Angaben der Sprecherin festgehalten, dass der Mann ohne Widerstand gestoppt werden konnte und es möglich war, seine Personalien aufzunehmen. Erst, als er sich wegbewegt habe, sei er zusammengebrochen.

In sozialen Netzwerken kursiert ein vermeintliches Video der Demo

In sozialen Netzwerken tauchte unterdessen ein Video der rechtsextremen Splitterpartei „Freie Sachsen“ auf, auf dem zu sehen ist, wie ein Polizist einen Mann zu Boden schubst. Das Video soll aus Wandlitz stammen. Nach Polizeiangaben zeigt das Video allerdings eine Demonstration in Bernau vom selben Tag. Auch in diesem Fall habe ein 69-Jähriger eine polizeiliche Absperrung durchbrechen wollen. Gegen ihn sei ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet worden.

An der unangemeldeten Versammlung am Montag auf der Prenzlauer Chaussee beteiligten sich laut Polizei rund 200 Menschen. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben versucht, den Aufzug zu stoppen, nachdem sie über Lautsprecherdurchsagen die Demo für aufgelöst erklärt hatte, die Teilnehmenden jedoch nicht reagierten.

Bürgermeister nach Demo in Wandlitz: „Bedauere diesen Unglücksfall zutiefst“

„Ich bedauere diesen tragischen Unglücksfall zutiefst und spreche den Angehörigen und Hinterbliebenen mein tiefes Mitgefühl aus“, sagte der Bürgermeister von Wandlitz, Oliver Borchert, am Dienstag. „Das Recht, sich friedlich und ohne Waffen unter freiem Himmel zu versammeln ist zweifelsohne ein Grundrecht jedes Deutschen. Ich appelliere aber an die ganz offensichtlich vorhandenen Organisatoren, die Kundgebungen anzumelden und einen Versammlungsleiter zu benennen.“ Die Corona-Pandemie fordere allen viel ab. Borchert dankte allen, die sich vorbildlich solidarisch verhielten und die mit Gemeinschaftssinn zusammenstünden.

Von RND/dpa