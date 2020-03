Eberswalde

Unbekannte haben Freitagnacht an mehreren Orten im Landkreis Barnim randaliert. Sie beschädigten Fensterscheiben von Autos, Einkaufsmärkten und zerstörten mehrere Bushaltestellen. In Eberswalde, Finowfurt, Melchow und Biesenthal wurden unter anderem die Scheiben von acht Bushaltestellen, fünf unterschiedlichen Firmen sowie mehrere Fahrzeuge beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe nannte die Polizei nicht. An den verschiedenen Tatorten sicherten Kriminaltechniker Spuren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Taten machen können.

Von dpa