Unfall mit zwei Toten auf der A 11 bei Joachimsthal

Joachimsthal

Nach einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten bei Joachimsthal im Landkreis Barnim ist die Autobahn 11 (A 11) in dem Bereich bis zum frühen Sonntagmorgen acht Stunden lang in beide Richtungen voll gesperrt worden. Ein Auto habe aus bisher ungeklärten Umständen die Mittelleitplanke durchbrochen und sei auf die Gegenfahrbahn geschleudert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die beiden Insassen starben noch an der Unfallstelle.

Weiteres Auto prall ins Wrack

Ein anderes Auto prallte in das Wrack. Zwei Frauen wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Wegen der Aufräumarbeiten wurde die A 11 zwischen den Ausfahrten Joachimsthal und Pfingstberg in beiden Richtungen voll gesperrt.

Von RND/dpa