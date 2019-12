Ahrensfelde

Feuerwehr und Polizei haben in Ahrensfelde ( Landkreis Barnim) zwei stark betrunkene Mädchen von einem Dach gerettet. Die Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren hatten am Samstagabend auf einem alten Betriebsgelände so viel getrunken, dass sie es alleine nicht mehr vom Dach schafften, auf das sie zuvor geklettert waren, wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte.

Das Dach befand sich demnach in vier Metern Höhe. Weil sie so betrunken waren, sei es auch nicht möglich gewesen, einen Alkoholtest durchzuführen, sagte der Sprecher. Die Mädchen wurden in ein Krankenhaus gebracht, die Eltern verständigt.

Von RND/dpa