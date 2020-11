Brandenburg/H

1,35 Millionen Euro für weitere Stadtentwicklungsprojekte hat jetzt das Infrastruktur-Ministerium des Landes Brandenburg an die Stadt ausgereicht. Bund und Land stellen aus den neuen Programmen „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“, „Lebendige Zentren“ und „Sozialer Zusammenhalt“ Geld unter anderem für den Abriss von nicht benötigten Wohnungen, für soziale Projekte und für Straßenbauvorhaben bereit.

Minister lobt Entwicklung

Minister Guido Beermann:„Die Stadtsanierung in Brandenburg an der Havel ist gut vorangekommen. Durch die Kombination verschiedener Städtebauförderprogramme ist es gelungen, die Innenstadt attraktiv zu gestalten aber auch das Wohngebiet Hohenstücken zu stabilisieren.“ Durch die Nähe zu Berlin „ist die Stadt auch für Zuzügler interessant. Wir wollen diese positive Entwicklung weiter unterstützen“, so der Minister weiter.

Mit dem Städtebauförderungsprogramm „Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Lebenswerte Quartiere“ wurde das ehemalige Stadtumbauprogramm weiterentwickelt.

Viel Geld für Nord und Hohenstücken

Es soll die Städte und Gemeinden bei der Bewältigung von demografischen und wirtschaftlichen Herausforderungen im Bereich der Stadterneuerung und Stadtentwicklung unterstützen. Die Stadt Brandenburg an der Havel erhält 1,05 Millionen Euro unter anderem für den Abriss leerstehender Wohngebäude in Hohenstücken, die Aufwertung der Grünachse im Stadtteil Nord und die Sanierung stadtbildprägender Gebäude.

Ziel des neuen Städtebauförderungsprogramms „Sozialer Zusammenhalt – Zusammenleben im Quartier gemeinsam gestalten“ ist die Stabilisierung und Aufwertung städtebaulich, wirtschaftlich und sozial benachteiligter und strukturschwacher Stadt- und Ortsteile.

Das Programm bündelt die Aktivitäten einer sozialen Stadtentwicklung und zeichnet sich vor allem durch seinen interdisziplinären Ansatz aus. Quartiersmanagement und die Mobilisierung von Teilhabe und ehrenamtlichem Engagement werden stärker betont. Die Stadt erhält 250.000 Euro für die barrierefreie Umgestaltung öffentlicher Räume.

Straßenbau in der Neustadt

Im Sinne der bisherigen Programme „Aktive Stadtzentren“ und „Städtebaulicher Denkmalschutz“ werden mit dem neuen Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren – Erhalt und Entwicklung der Stadt- und Ortskerne“ die Anpassung, Stärkung und Revitalisierung und der Erhalt von Stadt- und Ortskernen und historischen Altstädten unterstützt. 50 000 Euro bekommt die Stadt für den 2. Bauabschnitt der Straßenbauvorhaben Grabenstraße und der Packhofstraße.

Seit 1991 sind 142 Millionen Euro an Förderungen für die Stadtentwicklung und Stadterneuerung in die Stadt geflossen erhalten. Im Rahmen der Wohnraumförderung wurden seit 1991 rund 240 Millionen Euro für 8.000 Wohnungen bewilligt.

Von MAZ