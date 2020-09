Brandenburg/H

Eine 41 Jahre alte Frau aus Brandenburg an der Havel steht vor dem Amtsgericht ihrer Heimatstadt, weil sie ihren Chef verleumdet haben soll. Davon bleibt am Ende des Prozesses nicht viel übrig. Doch in Zeiten der MeToo-Bewegung gegen sexuelle Belästigung hat der Fall erhebliche Brisanz.

Die Angeklagte, die für ein Industrieunternehmen im Raum Brandenburg an der Havel gearbeitet hat, schildert auf Befragen der Richterin, wie der Stein ins Rollen gekommen ist.

Demnach musste die Angestellte ins Büro des Werkleiters kommen. Am runden Tisch saßen außer dem Chef bereits zwei weitere leitende Mitarbeiter. Ein Stuhl war noch frei für die Angestellte.

„Willst du dir 1000 Euro verdienen?“

Der Werkleiter soll gleich zur Sache gekommen sein mit der Frage: „Willst du dir 1000 Euro verdienen?“ Sie habe gefragt, was sie dafür tun müsse. Daraufhin habe der Chef erklärt, sie solle als Gegenleistung sagen, dass ein bestimmter Kollege sie am Arbeitsplatz sexuell belästigt habe.

Um welchen Kollegen es gehen sollte, sei nicht gesagt worden, nur dass es um jemanden aus der Abteilung des Herrn R. handele. Die Angestellte lehnte das Ansinnen nach eigener Darstellung entschieden ab.

Daraufhin habe der Chef sich an den leitenden Mitarbeiter neben ihm mit den Worten gewandt: „Dann machen Sie sich einen Kopf, wie wir ihn loswerden, ist schließlich Ihr Mitarbeiter.“

Werkleiter bestreitet das unseriöse Angebot

Der betreffende Werkchef bestreitet als Zeuge im Amtsgericht nicht nur das behauptete unseriöse Angebot, sondern auch die gesamte Zusammenkunft und eine weitere Darstellung der Angeklagten, er habe bei anderer Gelegenheit ihr gegenüber eine anzügliche Bemerkung unterhalb der Gürtellinie gemacht.

Der 56-Jährige berichtet dem Amtsgericht von der ständigen Geldnot der Frau und wie er ihr „aus vielleicht zu stark empfundener Empathie“ Vorschüsse auf ihr Gehalt gewährt habe.

Besagte 1000-Euro-Geschichte wird erst zum Thema, nachdem er der Angestellten im jahr 2017 gekündigt hat und sie vor dem Arbeitsgericht Brandenburg an der Havel gegen die Entlassung klagt. In jenem Gerichtsverfahren berichtete die Frau von dem 1000-Euro-Angebot und der dafür geforderten Gegenleistung.

Klage auf Unterlassung scheitert

In der Folge zeigte der Werkleiter die 41-Jährige wegen Verleumdung an und klagte außerdem auf Unterlassung. Untermauert wurden diese rechtlichen Schritte mit eidesstattlichen Versicherungen der beiden leitenden Mitarbeiter des Betriebes, die mutmaßlich an dem Gespräch teilgenommen hatten. Beide bestreiten das von der Frau geschilderten Zusammentreffen unter Eid.

Einer der beiden Abteilungsleiter sagt im Amtsgericht als Zeuge im Sinne seines Arbeitgebers aus, Aber ebenso wenig wie zuvor der Werkleiter überzeugt er die Staatsanwältin und die Richterin mit seiner Darstellung.

Verfahrenseinstellung und Freispruch

Das Amtsgericht stellt das Verfahren ein, weil in der Konstellation Aussage gegen Aussage keine Klarheit zu erreichen ist und selbst bei einer Verurteilung die Schuld der Frau so gering wäre, dass sie keine Strafe bekommen würde. Diese Richtung hatte zuvor schon das Brandenburger Oberlandesgericht vorgegeben.

OLG-Richter zur Äußerungsfreiheit vor Gericht Unter dem Vorsitz von OLG-Präsident Klaus-Christoph Clavée hat sich der 1. Zivilsenat am 4. Januar 2019 zu dem vorliegenden Fall in einem Beschluss geäußert. Darin geben die drei Berufsrichter bekannt, dass sie der Klage des Werkleiters auf Unterlassung keine Chance geben. Die Bekundung der Frau sei nicht rechtswidrig, da sie diese Aussage ausschließlich im Rahmen eines arbeitsgerichtlichen Verfahrens getätigt habe. Äußerungen in einem solchen Verfahren könnten „regelmäßig nicht zum Gegenstand eines Ehrschutzverlangens gemacht werden“. Die OLG-Richter begründen ihre Einschätzung damit, dass die Äußerungsfreiheit von an einem Rechtsstreit beteiligten Menschen nicht beschnitten werden soll. Wörtlich heißt es in dem OLG-Beschluss von 2019: „In einem schwebenden Verfahren sollen Zeugen und Parteien ihre Bekundungen frei von der Befürchtung, mit einer Widerrufs-, Unterlassungs- oder Schadensersatzklage überzogen zu werden, abgeben können.“

In einem zweiten Anklagepunkt erreicht Rechtsanwalt Simon Daniel Schmedes einen Freispruch für seine Mandantin. Denn der Brandenburgerin ist gar nicht nachzuweisen, dass sie sich wie behauptet widerrechtlich Zugangs zum E-Mail-Verkehr ihres Chefs verschafft hat.

Ihre Kündigung im Unternehmen ist im Übrigen rechtskräftig geworden, weil sie die Berufung gegen das Urteil des Arbeitsgerichtes Brandenburg zurückgezogen hatte.

Denn sie arbeitet inzwischen in einem anderen Job. Die neue Arbeit, das Arbeitsklima dort und der Chef sind nach ihren Worten ausgezeichnet.

