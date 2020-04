1000 Masken in 7 Tagen: Brandenburger kämpfen gegen das Coronavirus

Brandenburg/H

Hilfe in der Not ist Kati Krüger in der Corona-Krise wichtiger denn je. Die Brandenburgerin und 15 Unterstützer engagieren sich für das Projekt „Kauf in Branne“. Dort haben Mitglieder in einer Woche 1000 Gesichtsmasken produziert. Ihre Nähmaschinen laufen heiß und rattern Tag und Nacht.

Zur Galerie Unternehmer starten das Projekt „Kauf in Branne“. Sie wollen sowohl Selbstständigen als auch Helden des Alltags helfen.

Gesichtsmasken gegen das Virus

„Wir unterstützen Helden des Alltags, die ungeschützt arbeiten müssen und entwickeln Ideen für Unternehmer, die wirtschaftlich leiden. Lokale Geschäfte haben fast alle geschlossen und dadurch keinen Umsatz mehr. Wir wollen nicht, dass der Einzelhandel krachen geht“, sagen Lars Schulze und seine Frau Kati Krüger.

Brandenburger können eine Maske für zwölf Euro kaufen und spenden ein weiteres Exemplar an Menschen in systemrelevanten Berufen. Pro Exemplar gehen fünf Euro an Schneiderinnen aus der Havelstadt, die anderen Helfer arbeiten ehrenamtlich.

„Unsere Masken sind zwar nicht zertifiziert. Sie können aber andere Menschen vor groben Tröpfchen schützen und die Gefahr reduzieren, sich in das Gesicht zu fassen“, kommentiert Kati Krüger. Die Helfer betonen, dass sie keine professionellen Atemschutzmasken herstellen und diese den Mitarbeitern im Gesundheits- und Sozialwesen überlassen.

Doch wie entsteht eine Gesichtsmaske? Bei der Produktion arbeitet Schneiderin Dagmar Kinter mit zwei rechteckigen Stoffstücken und legt diese auf die gleiche Seite.

Danach näht sie ihre Materialien einmal außen herum am Rand fest, und befestigt mit der Naht ein Gummiband. Anschließend wendet sie den Stoff aus Baumwolle, verschließt die Öffnungen und näht zuletzt die Falten fest. Das Endprodukt ist 20 Zentimeter breit und in gefaltetem Zustand neun Zentimeter hoch.

Probleme durch steigende Preise

Trotz des Erfolgs von „Kauf in Branne“ sorgen die wachsende Beliebtheit der Masken, ausverkaufte Ware und Lieferengpässe für Probleme. „Der Preis für Einziehgummis in Kleidungsstücken steigt rasant.

Vor einer Woche kostete eine sogenannte Gummilitze im Großhandel pro Meter um die 20 Cent, jetzt sind es 3 bis 4 Euro. Das ist wirklich Goldware, wenn Brandenburger so etwas in ihren Schubladen finden, können sie uns gern etwas abgeben“, sagt Dagmar Kinter. Denn für die Herstellung einer Maske braucht sie um die 36 Zentimeter des Elastikbandes und die Nachfrage wächst täglich.

Hilfe in finanzieller Not

Schneiderin Katrin Lipke arbeitet bei „Brautmoden Jahn“ und erhält momentan Kurzarbeitergeld. „Ich hoffe, dass wir durch das Projekt ein bisschen besser über die Runden kommen. Es ist schon eine harte Zeit und wirklich toll, dass jeder dem Anderen hilft. Trotz aller Probleme steht die Gesundheit der Menschen an erster Stelle. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass sich jeder etwas besser fühlt“, sagt die Brandenburgerin.

Die Liste der Helfer und Aufträge wächst, in der thüringischen Stadt Jena gilt bereits eine Maskenpflicht. Kati Krüger hält einen Zwang zwar nicht für notwendig, lobt aber dennoch die Maßnahmen. Sie bemerkt, dass die Zahl der Maskenträger in Brandenburg an der Havel zunimmt. „So schützt man sein Gegenüber zumindest ein bisschen“, sagt die 44-Jährige der MAZ.

Brandenburger sind dankbar

Sie erlebt aktuell eine „riesige Dankbarkeit der Brandenburger“ und ist wie ihr Mann Lars Schulze stolz auf die Ergebnisse des Projekts. „Es ist schön, wie viel wir mit lokaler Vernetzung auf die Beine stellen können. Man kann auch so viel erreichen, nicht nur über die Globalisierung“, sagt Lars Schulze. Er wünscht sich, „dass so viele Menschen wie möglich in Zeiten des Coronavirus gesund bleiben“ und „Kauf in Branne“ ein paar Unternehmen rettet.

Weitere Projekte geplant

Für Kati Krüger ist das Projekt ein Neuanfang zur Hilfe für Brandenburger Selbstständige. „Wir tüfteln noch an weiteren Ideen und fragen uns, wie wir Blumenläden, Frisöre und andere Branchen unterstützen können“, sagt die Fotografin.

Brandenburger erfahren hier, wie sie eine Gesichtsmaske nähen. Wer das Projekt „Kauf in Branne“ unterstützen will, sendet eine Mail an kaufinbranne@gmail.com

Die MAZ-Redaktion hat eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen, in der Informationen, Entwicklungen und Maßnahmen rund um die Corona-Pandemie in der Stadt gesammelt werden. Gleichzeitig soll die Gruppe einen geschützten Raum für Menschen zum Austausch und auch der gegenseitigen Information und Hilfe bieten. Wer in Sachen Corona auf dem Laufenden bleiben will, klickt hier.

Von André Großmann