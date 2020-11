Brandenburg/H

Und schon wieder ist das gesellschaftliche Leben für Klein und Groß deutlich eingeschränkt. Selbst den unternehmungslustigen Eltern gehen da schon einmal die Ideen aus, wie sie ihre Familie sinnvoll auf Trab halten können. Gut, dass es da einen Helfer im Taschenbuchformat gibt. In „111 Orte für Kinder in Potsdam und Brandenburg, die man gesehen haben muss“ finden sich diverse Tipps für Ausflugsziele, die auch unter dem aktuellen Lockdown noch zugänglich sind.

Tierische Ralley

Die Autorinnen Janine Eck und Kristina Offermann zeigen sich in ihrem Vorwort begeistert vom Brandenburger Angebot für kleine Entdecker. „Plattes Land? Denkste! Brandenburg steckt voller Überraschung und macht Spaß“, kommentieren sie und fordern auf: „Nehmt euch Zeit und entdeckt mit euren Kids die schönsten Stellen, die dieses Bundesland auf fast 30.000 Quadratkilometern zu bieten hat.“

Am Eingang zum Humboldthain, neben dem Plauer Torturm ist dieser Waldmops zu finden. Quelle: Rüdiger Böhme

Und dafür brauchen Havelstädter noch nicht einmal in die Ferne schweifen. Ihre Heimatstadt hat es nämlich auch ins Buch geschafft – unter anderem als „Waldmopsrevier“. Die knuffigen kleinen Bronzestatuen nach einer Erfindung des Humoristen Loriot und Gestaltung von Clara Walter erobern das gesamte Stadtgebiet. Die Vierbeiner lümmeln auf Pflastersteinen, klettern Treppenstufen hinauf oder schnüffeln an Laternen. Über 20 Waldmöpse sind bisher ausgewildert, sie alle zu finden, empfehlen die Buchverfasser und fordern zur tierischen Ralley auf.

Den Familienoberhäuptern rechnen sie dabei allerdings nicht ganz so große Chancen aus. „Liebe Eltern, nicht traurig sein, Kinder gewinnen im Memory und bei der Mopssuche! Die Vierbeiner tummeln sich ja auch perfekt auf Kinderaugenhöhe.“ Übrigens: Wer gezielt suchen will, bekommt in der Touristeninfo einen Revierplan.

Der dickste Baum im Land

Mit den Möpsen ist es in Brandenburg aber nicht getan, denn die Macherinnen haben für die Ralley noch einen Zusatztipp in petto. „Beim Riesenritter vorbeischauen: Die 5,30 Meter hohe Sandsteinstatue vor dem Altstädtischen Rathaus gehört zu den ältesten erhaltenen Rolandfiguren.“

Die Schwedenlinde in Brielow. Quelle: Frank Bürstenbinder

Monumentales gibt es auch in Brandenburgs näherer Umgebung zu entdecken. Im Buch wird die Schwedenlinde in Brielow angepriesen. Auf dem Friedhof des ehemaligen Fischerdorfes reckt der ausladende Baum seine schweren Äste gen Himmel. 24 Meter ist die Linde hoch und wahrlich baumstark. Mit einem offiziellen Umfang von 13 Metern ist sie der dickste Baum im Land. Wer will, kann gemeinsam mit den Kindern nachmessen – und schauen, ob die Gliedmaßen aller Familienmitglieder ausreichen, um die Linde zu umarmen.

„Lust auf noch mehr ausgefallene Bäume?“ heißt es dazu. „In der Stadt Brandenburg wachsen am Grillendamm Sumpfzypressen, das botanische Wahrzeichen der Stadt.“

Weitere Ziele in der Nähe

Das Buch "111 Orte für Kinder in Potsdam und Brandenburg die man gesehen haben muss". Quelle: Matthias Anke

Die genannten Orte sind ganzjährig frei zugänglich. Besucht werden können aber noch andere aufregende Plätze im Umland. Wie etwa die Spielschlange in Rathenow, eine riesige kunterbunte Kletterfigur, oder die funkelnden Königinnen-Kronen am Luisen-Platz in Potsdam. Die Landeshauptstadt nimmt sowieso ganze 20 Tipps im Buch ein, von denen etwa der Pegelstandsanzeiger an der Langen Brücke oder Park Sanssouci derzeit ohne Einschränkungen besucht werden können. Und das Gute daran: Potsdam ist erst einmal nur eine 20-minütige Zugfahrt entfernt.

Das Buch „111 Orte für Kinder in Potsdam und Brandenburg, die man gesehen haben muss“ ist im emons-Verlag erschienen. Es kann für 16,95 Euro unter der ISBN 978-3-7408-0977-5 im Buchhandel bestellt werden.

Von Antje Preuschoff