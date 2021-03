1200 neue Bäume für Brandenburg an der Havel: So forstet die Bürgerinitiative aus Göttin auf

Brandenburg/H

Wo Bäume gefällt werden, muss zum Ausgleich irgendwo wieder aufgeforstet werden. Das geschieht derzeit in einem etwa 11.000 Quadratmeter großen Waldgebiet an Rande der Brandenburger Neustädtischen Heide zwischen Sandfurthgraben und Alter Plane.

Mit vielen Unterstützern hat sich die Göttiner Bürgerinitiative (BI) „Naturnahe Orts- und Stadtteile“ (GBNO) dieser Aufgabe angenommen. Am Samstag war mit einer Pflanzaktion der Abschluss geplant. Ziel ist es auch, so einen Beitrag für den Naturschutz in der Stadt zu leisten und dem Wald an dieser Stelle das zurückzugegeben, was die verheerende Trockenheit in den letzten Jahren genommen hat.

Eckhardt Endruschat und Robert Thiele (v.li.) suchen die Setzlinge für die Pflanzung aus. Quelle: Rüdiger Böhme

Schon drohten der Regen und die momentanen geltenden Corona-Regeln das Vorhaben zu kippen. Aber nicht mit den Göttinern. Ihrem Aufruf folgten über 40 Helfer und selbst die Jugendfeuerwehr Göttin war mit dabei. „Wir mussten alles auseinanderziehen. Es durfte immer nur eine Familie im Pflanzareal tätig sein. So konnten wir mit einem ausgeklügelten Schichtsystem alle Corona-Auflagen einhalten“, sagt Robert Thiele von der BI.

Unterstützung von Marlene erhielt Andreas Steffen beim Pflanzen der Setzlinge, während dahinter der kleine Lukas schon das nächste Loch grub. Quelle: Rüdiger Böhme

Um 6.30 Uhr am Morgen ging es dann los, die ersten Pflanzer rückten an. Es galt, immerhin rund 1200 Pflanzen zu setzen. Darunter Schlehe, Hecken-Rose, Gemeiner Schneeball, Berberitze, Hartriegel, Zweigriffliger Weißdorn, Strauchhasel, Holunder, Hund-Rose, Wildapfel, Wildbirne, Speierling, Vogelbeere, Winterlinde und Hainbuche.

Unterstützt wurde die gesamte Pflanzaktion von Stadtförster Thomas Meier, dem die BI ihren Dank für die uneingeschränkte Hilfe unbedingt aussprechen möchte.

Insgesamt 1200 Setzlinge wurden am Samstag auf diesen gut 11.000 Quadratmeter Waldboden auf der Scholle in einer Pflanzaktion der Göttiner Bürgerinitiative gesetzt. Quelle: Rüdiger Böhme

Gemeindepädagogin Anja Puppe zeigte den Kindern, wie man so einen Steckling richtig in die Erde bringt und die Erwachsenen halfen, wenn es mal schwerer wurde. Das war besonders hilfreich, wenn Wurzeln das Graben anstrengend machten. So wurde bis in den Nachmittag fleißig gepflanzt und die Sonne kam ebenfalls heraus, um das Unterfangen zu unterstützen.

Damit die jungen Pflanzen nicht gleich wieder Opfer der hungrigen Waldtiere werden, ist das neu bepflanzte Areal mit einem 1,60 Meter hohen Schutzzaun versehen worden. Denn die jungen, frischen Knospen sind ein Leckerbissen für die Rehe zum Beispiel.

Von Rüdiger Böhme