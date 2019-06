Im Rolandsaal des Altstädtischen Rathauses in Brandenburg an der Havel gab der Musik- und Gesangverein „Harmonie 1894“ am Samstag ein Jubiläumskonzert. Anlass war das 125-jährige Bestehen des Vereins. Die Leitung hatte Andreas Lang. Alles begann damals mit ein paar Zithern.