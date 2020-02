Brandenburg/H

Die Mutter von zwei Kindern sollte sterben am 10. April 2019 im Schlafzimmer ihres Eigenheims auf der Eigenen Scholle in Brandenburg/Havel. Marco F. versuchte in jener Nacht, der seinerzeit 31 Jahre alten Brandenburgerin mithilfe drei verschiedener Messer das Leben zu nehmen.

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Potsdam sprach den langjährigen Partner der Frau und Vater ihrer beiden Kinder schuldig. Wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung verurteilten die fünf Richter den Angeklagten zu 14 Jahren Gefängnis. Er reagierte auf das Urteil ohne sichtbare Regung.

Heimtückischen Angriff nur knapp überlebt

Nach zehn Prozesstagen hatte sich als Tatmotiv der Hass herauskristallisiert, den der bis dahin in geordneten Verhältnissen lebende Mann offenbar empfand, weil seine damalige Partnerin sich von ihm trennen wollte und ihm das unmissverständlich klar gemacht hatte. Heimtückisch überfiel er die schlafende Frau.

Die junge Frau überlebte die über eine halbe Stunde andauernde Tortur nach hohem Blutverlust nur äußerst knapp und mit sehr viel Glück und Können von Helfern.

Der Rechtsmediziner Jürgen Becker führte ihr Überleben darauf zurück, dass sie sich lange wehrte, eine sehr gute körperliche Konstitution hatte, die Polizei nach dem Hilfe-Notruf der neunjährigen Tochter schnell am Tatort war, die Beamten schnell die Notfallversorgung einleiteten und die zehnstündige Notoperation im städtischen Klinikum Brandenburg/Havel erfolgreich verlief.

Staatsanwalt, Nebenklägerin und Verteidiger

Der Staatsanwalt und die Nebenklage-Anwältin hatten eine Woche zuvor eine lebenslange Gefängnisstrafe für Marco F. beantragt. Sein Verteidiger plädierte für eine Zeitstrafe, die spätestens nach 15 Jahren endet.

Der Angeklagte äußerte Reue. Eigenen Angaben zufolge hat er keine Erinnerung an das ganze Tatgeschehen, leugnet den Mordversuch gleichwohl nicht.

Ein Beitrag zu den Urteilsgründen und der Einschätzung des Gerichts folgt.

Von Jürgen Lauterbach