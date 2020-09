145. Geburtstag: So feiert das Team der Lietze Design Tischlerei

Brandenburg/H

Die Liebe zum Holz begeistert Ralf Säger und sein Team der Lietze Design Tischlerei. Jeden Morgen um 07:50 Uhr sitzt er mit 16 Mitarbeitern bei einer Tasse Kaffee zusammen und spricht mit ihnen über neue Pläne.

Die Mitarbeiter der Lietze Design Tischlerei feiern den 145. Geburtstag des Unternehmens. Die MAZ zeigt Eindrücke aus der Werkstatt.

Familienbetrieb seit fünf Generationen

Weil das Ritual für alle Mitarbeiter ein Zeichen der Gemeinschaft ist, feiert das Team auch den 145. Geburtstag der Tischlerei. „Ich gehe immer noch jeden Morgen mit Freude zur Arbeit. Denn jeder Auftrag ist anders und individuell. Wir stellen hier keine Fließbandprodukte her, arbeiten noch mit unseren Händen und riechen das frische Holz. Es ist kaum zu glauben, wie vielfältig dieser Werkstoff ist und toll, die Ergebnisse direkt nach der Bearbeitung zu sehen“, sagt Ralf Säger.

Er hat 1983 seine Ausbildung zum Tischler begonnen, dann als Geselle gearbeitet und anschließend seine Meisterausbildung bestanden. 1994 kauft er die Tischlerei von seinem Schwiegervater Klaus Lietze und hilft dem Unternehmen so aus finanzieller Not. Damit ist die Tischlerei seit fünf Generationen ein Familienbetrieb.

Mehr als eine Million Euro Umsatz pro Jahr

Heute betreut die Lietze Design Tischlerei um die 50 Kunden, ist erfolgreich und erwirtschaftet pro Jahr mehr als eine Million Euro Umsatz. Für Mitarbeiter Maik Wöllner sind seine Kollegen „wie eine Familie“ und diese Atmosphäre schätzt er am Arbeitsplatz. 80 Prozent des Teams haben im Unternehmen gelernt und arbeiten seit mehreren Jahrzehnten in der Göttiner Landstraße 3.

Türen, Fenster und neue Möbel

In der 1000 Quadratmeter großen Produktionsfläche entstehen Türen, Fenster, Innenausbau für Büros,und neue Möbel für Wohnungen. Mitarbeiter haben einen Verhandlungssaal des Brandenburger Oberlandesgerichtes ( OLG) ausgebaut, denkmalgerechte Fenster und Türen im Schloss Wiesenburg gestaltet und entwerfen Möbel für Wohnungen in Brandenburg an der Havel, Potsdam und Berlin.

Tischlergeselle Christfried Mann steht an einer Abrichtmaschine und bearbeitet Kantholz zur Herstellung von Fenstern. Sein Kollege und Tischlermeister Dirk Schweder fertigt eine 16 Quadratmeter große Wohnküche in U-Form und setzt dafür mehrere Teile wie ein Puzzle zusammen.

Arbeiten an der Orgel der Gotthardtkirche

Doch an welches Projekt denkt Ralf Säger nach 37 Jahren im Handwerksbetrieb besonders gern zurück? „Wir haben Mitte der Achtziger den Neubau eines Orgelprospekts in der Gotthardtkirche realisiert. Er wurde durch ein Feuer zerstört. Diese Herausforderung konnten wir nur als Team meistern und das Ergebnis macht uns bis heute stolz“, sagt der dreifache Vater.

Bis heute zählen für ihn die Werte Ehrlichkeit, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit. „Wir fühlen uns hier wohl und wollen nicht mehr weg“, sagt seine Frau Stefanie. Nach diesen Worten sieht sich das Paar an und lächelt. Sie sind stolz auf den Werdegang ihres Unternehmens, denn im Laufe der Geschichte stand die Tischlerei vor mehreren Herausforderungen.

Umzug nach dem Zweiten Weltkrieg

Am 1. September 1875 gründete Stefanie Sägers Ururgroßvater August Lietze das Unternehmen im havelländischen Garlitz. Zur Jahrhundertwende zieht die Tischlerei nach Rathenow. Nach den massiven Zerstörungen im zweiten Weltkrieg zieht die Tischlerei im Jahr 1945 nach Brandenburg an der Havel, zunächst in die Rathenower Straße 7-8.

Anfang der 1950er Jahre übernimmt Paul Lietze das Unternehmen und ist froh, dass die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ( SED) damals beschließt, das Familienbetriebe weitergeführt werden dürfen.

Sein Sohn Klaus Lietze übernimmt den Betrieb 1974, er ist vielen Brandenburgern als Geschäftsführer der Stiftung Wredowsche Zeichenschule bekannt. Im Juni 1975 fällt der Startschuss für die Tischlerei in der Göttiner Landstraße, hier sitzt das Unternehmen bis heute.

Zukunft der Tischlerei bleibt in der Familie

Ralf Säger baute schon als Jugendlicher mit seiner Bandsäge und Drechselbank kleine Möbel aus Holz. „Ich stehe immer noch jeden Morgen mit Freude auf“, sagt der Tischlermeister. Für ihn bewegt sich seine Arbeit zwischen historischen Wurzeln und Hightech.

Er ist zufrieden, denn die Zukunft des Familienbetriebes ist gesichert. So studiert seine 20-jährige Tochter Nathalie Säger aktuell Holz- und Holzwerkstofftechnik an der Berufsakademie Dresden und plant anschließend eine Tischlerausbildung in Brandenburg an der Havel.

„Ich bin stolz, dass die Tischlerei weiter mit unserer Familie verbunden ist, denn das ist nicht selbstverständlich“, sagt Ralf Säger und plant die nächsten Projekte.

Von André Großmann