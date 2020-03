Brauerei-Ruine weicht betreutem Wohnen

Brandenburg/H

Die Ruine einer einstmaligen Brauerei in der Bergstraße in Brandenburg an der Havel soll ab Herbst abgerissen werden. Der neue Eigentümer des Grundstücks an der Ecke Willi-Sänger-Straße kündigte dort auf MAZ-Anfrage den Bau eines Betreuten-Wohn-Projektes mit einer Investitionssumme von 15 Millionen Euro an. Das teilte Volker Neumann, Vorstandssprecher der TNP-Gruppe in Leipzig mit.

Fertiggestellt sein sollen die insgesamt fünf Häuser nach Baustart binnen zwei Jahren. Der Zeitplan sei jedoch in Zeiten vor Corona gefasst worden, nun müsse man schauen, wie er umgesetzt werde: „Wir werden auf jeden Fall bauen, ich weiß nur noch nicht, wie schnell.“ Baustart mit Baumfällungen und Beginn der Abrissarbeiten ist für Oktober geplant.

Verschiedenen Zwecken hat die frühere Brauerei an der Willi-Sänger-Straße schon gedient, auch eine Fleischerei gab es einmal dort. Zuletzt zog die Ruine Jugendliche an, die in dem Gemäuer heimlich Drogen konsumierten. Nun hat ein Investor das verwilderte Grundstück entdeckt für ein wichtiges Bauprojekt.

„Obwohl auch wir im Ausnahmezustand arbeiten, werden wir dieses Projekt meistern. Ich habe größtes Vertrauen in meine Belegschaft und denke, wir kriegen das hin.“ Neumann fügte auf die Corona-Krise bezogen hinzu: „Wir arbeiten derzeit alle weiter und gehen an die Grenzen der Belastbarkeit, weil wir daran glauben, dass wir Wohnraum schaffen, in dem Menschen, die Hilfe brauchen auch diese Krisen besser bewältigen können.“

Volker Neumann, Sprecher der TNP-Gruppe in Leipzig. Quelle: privat

Brauerei und Fleischer-Laden

Die Nachricht von geplanten Entwicklung des Areals ist eine gute für den Bereich Marienberg, Altstadt und Nord. Seit Jahrzehnten gammelt die Fläche vor sich hin. Immer wieder auch ist die Ruine Anziehungspunkt für Jugendliche, die dort einsteigen, um an dem versteckten Ort Drogen zu konsumieren.

So wird die Bergstraße, Ecke Willi-Sänger-Straße nach Fertigstellung der Neubauten aussehen. Quelle: TNP-Gruppe

Zunächst war die Fläche eine Brauerei, zu DDR-Zeiten und auch danach war das Gebäude einige Zeit lang Verkaufsstelle für Fleisch- und Wurstwaren, wie noch jetzt an einem Schild abzulesen ist, das an dem Bauwerk hängt.

Investor bundesweit tätig

Die TNP AG entwickelt deutschlandweit Projekt für betreutes Wohnen und Kindertagesstätten. „Für uns ist der Standort toll, weil er zentral und dennoch ruhig liegt. Für Menschen, die mit dem Rollator unterwegs sind, sind Geschäfte zu Fuß erreichbar und Angehörige können den Standort auch gut erreichen“, sagt Volker Neumann.

Die Neubauten werden zwei bis drei Wohngruppen mit jeweils zwölf Plätzen aufnehmen. 24 bis 36 Männer und Frauen könnten dort im betreuten Wohnen leben. Zudem sollen 50 barrierefreie Wohnungen entstehen. Ebenso sind eine Tagespflegestelle und eine Begegnungsstätte vorgesehen.

Zweite große Seniorenresidenz

Der Neubau soll sich an das Gebäude Bergstraße 7 fügen und etwa ebenso hoch werden. Die Abrissarbeiten seien nicht unkompliziert, sagte Neumann. „Die Abbrucharbeiten sind aufwendig.“ In den Gewölben der Ruine wurde bei Begehungen, die unter Atemschutzgeräten erfolgen mussten, Kot von Fledermäusen gefunden. Lebende Tiere fanden die Beteiligten nicht. Es sei nun übliches Verfahren, das Vorhandensein von schützenswerten Arten zu klären, so der Vorstandssprecher.

Die Bergstraße kristallisiert sich damit als Standort für seniorengerechtes Wohnen heraus. Auch schräg gegenüber gab es früher eine Brauerei, die Adler-Brauerei, auf deren Fläche nun ebenfalls altersgerechtes betreutes Wohnen angeboten wird. Dort ist vor gut zwei Jahren die Seniorenresidenz am Marienberg entstanden mit mehr als 130 Appartements. Das Investitionsvolumen lag mit 14 Millionen Euro ähnlich hoch wie jetzt bei dem Bauprojekt in der Bergstraße 8. Ebenfalls in der Bergstraße ist auch das Marienkrankenhaus beheimatet. Die Klinik ist spezialisiert auf die Gesundheit älterer Menschen.

Von Marion von Imhoff