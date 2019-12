Brandenburg an der Havel

Weihnachtliches Markttreiben auf dem Gotthardtkirchplatz in Brandenburg: Kunst und Handwerk, Musik von BlechLabor Brandenburg, vorweihnachtliches Basteln, Adventssingen und vieles mehr lockte zahlreiche Besucher an.

Zur Galerie Weihnachtliches Markttreiben auf dem Gotthardtkirchplatz in Brandenburg: Kunst und Handwerk, Musik von BlechLabor Brandenburg, vorweihnachtliches Basteln, Adventssingen und vieles mehr lockte zahlreiche Besucher an.

Ob am wärmenden Feuer mit einem Getränk in der Hand, beim Lauschen einer Aufführung oder beim Biss in die Bratwurst – der 15. Kunst- und Handwerkermarkt zauberte jedem Besucher ein Lächeln auf die Lippen.

Von Jacqueline Steiner