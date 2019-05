Brandenburg/H

Bei der zweiten „ Fridays for Future“-Demo laufen mehr als 150 Demonstranten durch die Brandenburger Steinstraße. Sie protestieren für den Klimaschutz, erneuerbare Energien und gegen Umweltverschmutzungen. Forderungen wie „Leute, lasst das Glotzen sein, reiht euch in die Demo ein“ und „ÖPNV statt SUV“ schallen durch ihre Lautsprecher

Kostenloser ÖPNV gefordert

Dabei ist auch der 15-Jährige Moritz Mosch, der Neuntklässler fordert den Ausbau des kostenlosen Nahverkehrs in der Havelstadt. „Es ist sinnvoll, dass Teile der Innenstadt autofrei werden. Die Autoabgase sind auch eine Belastung für die Anwohner“ sagt Mosch. Doch wie soll seine Forderung finanziert werden? „Wir hatten letztes Jahr einen Steuerüberschuss von mehr als 40 Milliarden Euro. Und ich denke, wenn man eine Kohlenstoffdioxidsteuer einführt, hat man damit verbunden auch hohe Einnahmen“, sagt der Schüler.

Verwunderte Passanten

Als die Demonstranten nach einer kurzen Sitzblockade spontan durch die Steinstraße rennen, wundern sich Passanten. „Das hat mich kurz irritiert und erschrocken“, sagt Tourist Dennis Beier auf MAZ-Nachfrage. Moritz Mosch betont, dass die Demonstranten so zeigen wollten, wie vielseitig sie sind. „Das war für mich eine spaßige Aktion, zeigt aber auch, dass wir Elan haben“, sagt er auf MAZ-Nachfrage. Beier kann sich hingegen nicht vorstellen, dass weniger Autos durch die Innenstadt fahren. „Das muss erst mal sorgfältig geplant werden“, sagt der 23-jährige Berliner.

Ruhig wird es hingegen am Neustädtischen Markt, als die 16-Jährige Leonie Dossow ihr Gedicht „Lagebericht“ vorträgt. Mit ihrer Textzeile „Geld ist nur Papier und glaubt mir, irgendwann haben wir davon nichts mehr, weil alle Bäume gerodet sind“ will sie lyrisch protestieren. Zusätzlich kritisiert die Gymnasiastin das Kaufverhalten einiger Menschen und hofft auf mehr gesellschaftliches Engagement für den Klimaschutz.

Weitere Demos geplant

Zum Beginn der Demo starteten am Hauptbahnhof um die 80 Protestler, weitere Jugendliche schlossen sich nach dem Ende ihres Schultags auf den Stationen in der Großen Gartenstraße, Steinstraße und am Neustädtischen Markt an. „Dieses Mal war die Stimmung noch besser als bei der Premiere. Wir sind zufrieden“, sagt Mitorganisator Jeremy Petsch. Er kündigt weitere „ Fridays for Future“-Demonstrationen an und will über die Termine informieren.

Von André Großmann