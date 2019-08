Brandenburg/H

Smartphone, Whatsapp und Instagram zum Trotz. Rund 45 Millionen Menschen in Deutschland tun es im digitalen Zeitalter immer noch. Sie greifen zum Stift und schreiben – Postkarten. Der Brandenburger Historiker Veit Didczuneit hat entscheidend mitgewirkt an der großen Postkarten-Jubiläumsausstellung, die in dieser Woche in Berlin eröffnet wurde.

Der Altstädter Veit Didczuneit leitet die Abteilung Sammlungen im Museum für Kommunikation (MfK). Dort ist die Ausstellung „Mehr als Worte. 150 Jahre Postkartengrüße“ bis zum 5. Januar 2020 zu sehen.

Wer den Ausstellungskurator Veit Didczuneit kennt, der weiß, dass er gern schmunzelt. So nimmt es nicht wunder, dass er mit seinem aus dem 200.000 Postkarten umfassenden Museumsfundus auch manch witzige Karte herausgesucht hat. Denn auch lustige Botschaften gehören zu der 150 Jahre alten Geschichte dieses Kommunikationsmediums.

Die Jubiläumsausstellung zeigt anhand prägnanter Beispiele, wie aus der Postkarte mehr und mehr die Ansichtskarte geworden ist. Die 500 ausgewählten Exponate machen die Postkarten nicht nur zu Zeitzeugen, sie sind zugleich Anschauungsmaterial für die Vielfalt des schnellen und knappen Mediums.

55 Prozent der Deutschen schreiben Karten

Im Jahr 2018 wurden rund 155 Millionen Postkarten von und nach Deutschland befördert. Die Zahl ist zwar leicht rückläufig. Doch einer Erhebung in diesem Jahr zufolge schreiben immer noch 55 Prozent der Deutschen Postkarten.

Darunter sind übrigens auch eine ganze Menge Hardrocker. Die Post stellt nämlichbeim alljährlichen Hardrockfestival im norddeutschen Wacken einen Briefkasten auf. Immerhin landeten darin – bei 70.000 Festivalbesuchern 10.500 Postkarten, wie Martin Dopychai berichtet, zuständig für die Konzerngeschichte der Deutsche Post DHL Group.

Urlaubsgrüße an mich

Ausstellungsmacher Didczuneit trägt seinen Teil zum Erfolg der Postkarte bei. Der weit gereiste Mann überlässt zwar seiner Frau die Urlaubsgrüße an Freunde und Verwandte. Doch schreibt er sich von seinen Reisen selbst regelmäßig Urlaubskarten.

Denn er fände es schade, wenn nur andere sich über seine Karten freuten und er selbst leer ausginge. „Ich möchte diese Erinnerungen haben“, begründet er im Eröffnungstalk zur Ausstellung diese Gewohnheit. Außerdem möchte er erfahren, wie viel Zeit eine Karte aus dem jeweiligen Land auf dem Weg in seinen Briefkasten benötigt.

Österreich ging 1869 voran Heinrich von Stephan, Postreformer und Gründer des Reichspostmuseums, hatte die Einführung der Postkarte, genannt „Postblatt“, schon 1865 vorgeschlagen, damals noch erfolglos. Ein kleiner weißer Karton mit eingestempelter Marke sollte als Alternative zum traditionellen Brief angeboten werden, eine weniger umständliche und kostengünstigere Mitteilungsmöglichkeit für die Bevölkerung. Vor allem die „unanständige Form der Mitteilung auf offenem Postblatt“ wurde kritisiert. Die Bedenkenträger äußerten ihre Besorgnis um das Briefgeheimnis und die Wahrung der guten Sitten und des Anstands und befürchteten sinkende Einnahmen. Von Stephan konnte seine Idee erst 1870 als Generalpostdirektor im Norddeutschen Postbezirk verwirklichen. Bereits ein Jahr zuvor, am 1. Oktober 1869, war die Correspondenz-Karte in der österreichisch-ungarischen Monarchie eingeführt worden. Die Bildpostkarte erhielt 1885 die offizielle Postzulassung, nachdem man sie schon vorher geduldet hatte.

„Die Postkarte hat den Nerv der Zeit getroffen, als sie 1869 zunächst in Österreich und bald darauf auch in Deutschland auf den Markt kam“, erklärt der Brandenburger Historiker. Sie diente auch als Kampfunterstützung für die Soldaten des deutsch-französischen Krieges 1870/71.

Kaiser Wilhelm II. 1912 in Brandenburg/Havel. Der mit dem Kreuz markierte Soldat ist besonders stolz. Quelle: Jürgen Lauterbach

Stolzer Soldat aus Brandenburg

Auch Brandenburg/Havel liefert der Ausstellung zwei Postkartenmotive. Ein junger Soldat ist mächtig stolz am 30. Mai 1912. Zum 500-Jahr-Jubiläum des Einzugs der Hohenzollern in die Mark Brandenburg kommt Kaiser Wilhelm II. an diesem Tag nach Brandenburg/Havel.

Unter der abgebildeten Ehrenformation hat besagter Soldat ein Kreuz angebracht und geschrieben: „Das bin ich selbst.“ Der Militärdienst leistende junge Mann schreibt die Karte an seine Eltern in Spandau. Zwischen der Aufnahme des Fotos und dem Verschicken der Karte liegen nur sechs Tage.

Die Liebe 1904 in Karlsruhe

Immer wieder diente die Postkarte auch als Propagandainstrument. Natürlich besonders bei den Nazis, aber auch schon vorher. Die Ansichtskarte gibt es schon im vorvergangenen Jahrhundert in vielen Varianten. Künstlerisch, schmuck, lustig, propagandistisch, informativ, bunt, sensationslüstern, lieblich und gelegentlich sogar erotisch.

Die Stadt Karlsruhe hat sich besonders verdient gemacht um die Post – und um die Liebe. In der badischen Stadt wurde 1904 viermal am Tag zugestellt, berichtet Veit Didczuneit. Für die Liebenden in Karlsruhe ein Geschenk. Zu jeder Tageszeit sandten sie der Geliebten eine Karte mit Liebesmotiv und Liebesschwur.

Viele Grüße aus Luxemburg

Vor dem Hintergrund hat die Post als Dienstleister der Liebe an Bedeutung eingebüßt. Doch ein Bindeglied nach Österreich ist sie geblieben. Mehr als eine Million Karten gehen im Jahr ins Nachbarland.

Das mag erklärlich sein. Ein Rätsel bleibt für die Postkartenexperten nur eines: Wer schickt aus welchem Grund 40.000 Kartengrüße pro Jahr von Luxemburg nach Deutschland?

