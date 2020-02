Brandenburg/H

Ein 16-jähriges Mädchen wurde Freitagabend um 19 Uhr im Wartehäuschen der Straßenbahnhaltestelle „ Waldcafé“ in der Anton-Saefkow-Allee angegriffen.

Schlag gegen den Kopf

Sie saß an der unbeleuchteten Haltestelle auf einer Bank, hörte Musik und schaute auf ihr Handy. Dann stellte sich plötzlich ein Mann neben sie und schlug mit einem harten Gegenstand auf den Kopf des Mädchens ein.

„Wir wissen aktuell noch nicht, worum es sich dabei handelt“, sagt Dienstgruppenleiter Marko Lange der MAZ. Durch die Wucht des Angriffs stürzte das Mädchen zu Boden.

Mädchen mit mehreren Verletzungen

Doch der Mann schlug weiter auf sie ein, das Mädchen wehrte sich durch Fußtritte. Sie konnte sich befreien und flüchtete zu einem Busfahrer eines Linienbusses an der dortigen Haltestelle.

Der Täter klaute dem Mädchen ihr iPhone 7 und rannte in Richtung Anton-Saefkow-Allee / Gördensee davon. Die 16-jährige erlitt mehrere Verletzungen am Kopf und an den Armen. Sie wurde durch Sanitäter in ein Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen.

Täter handelte vermutlich allein

Nach derzeitigen Erkenntnissen handelte der männliche Täter allein. Bislang ist bekannt, dass der Mann zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß war, dunkle Kleidung trug und kurze Haare hatte.

Die Polizei sucht den Mann und bittet um Hinweise von Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Brandenburg unter 03381-5600 entgegen.

