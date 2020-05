Brandenburg/H

Zu einer Auseinandersetzung in die Augustastraße in Brandenburg an der Havel wurden Polizisten am Freitagabend gerufen. Dort überzog ein 17-Jähriger einen Kontrahenten mit üblen Beleidigungen und fremdenfeindlichen Äußerungen. Das lies sich der Mann nicht gefallen – und schlug dem stark Betrunkenen ins Gesicht. Kurz danach machte er sich aus dem Staub und war nicht mehr auffindbar.

Der junge Mann, der den Angreifer zuvor volksverhetzend beleidigt hatte, musste von Rettungskräften behandelt werden. Die Polizei hat Strafanzeigen wegen Volksverhetzung und Körperverletzung aufgenommen.

Anzeige

Weitere MAZ+ Artikel

Von Philip Rißling