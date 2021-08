17-Jähriger führt Kreisverband der Jungen Liberalen in Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Am Freitag gründeten die Jungen Liberalen einen Kreisverband in Brandenburg an der Havel. 15 Mitglieder und Gäste kamen zur Gründung des Kreisverbandes in die Videokonferenz, darunter auch der FDP-Kreisvorsitzende und Bundestagskandidat Patrick Meinhardt. Souverän führte zudem der Landesvorsitzende Matti Karstedt den neugeborenen Kreisverband durch die Tagesordnung. Mit ihm hat der Kreisverband Brandenburg an der Havel einen großen Unterstützer an ihrer Seite, heißt es in einer von der Partei verbreiteten Mitteilung.

Abgestimmt wurde demnach über den neuen Kreisvorstand, eine Satzung sowie den ersten Antrag für die weitere politische Arbeit der JuLis in Brandenburg an der Havel.

„Mit der Gründung der JuLis wollen wir eine attraktive Anlaufstelle für alle Politik interessierten und freiheitsliebenden Jugendlichen aus unserer Stadt sein“, so der neu gewählte Kreisvorsitzende, Dennis Walczak. Weiter heißt es: „In Brandenburg steckt viel Liberales und wir müssen dieses liberale Potenzial nutzen. Freiheitsrechte, Eigenverantwortung und Toleranz, lasst uns unsere Themen auch im Rathaus präsent machen.“

Die Wahlen des neuen Kreisvorstandes ergaben dieses Ergebnis: Kreisvorsitzender wurde Dennis Walczak, der mit 17 Jahren der landesweit jüngste Kreisvorsitzende in Brandenburg ist. Als seine stellvertretende Kreisvorsitzende wurde die gleichaltrige Lea Grabsch gewählt, Schatzmeister ist Roman Zhdanov und als Beisitzer wirken Ritchie Kleinicke, Marvin Zinke und Niclas Stackebrandt mit.

Der Jugend eine Stimme geben – Einrichtung eines Jugendparlaments, so lautet der Titel des ersten durch die Kreismitgliederversammlung beschlossenen Antrages. Darin heißt es: „[…] die Bedürfnisse und Interessen von jungen Menschen müssen besonders bei der Kommunalpolitik berücksichtigt werden […] Kinder- und Jugendparlamente stellen bereits in vielen Gemeinden und Städten eine Form der Jugendpartizipation dar.“ Die Forderung eines Kinder- und Jugendparlaments stellt dabei nur ein Bruchteil der Initiativen der Junge Liberale Brandenburg an der Havel dar. „Brandenburg hat viele Baustellen, wenn es um Kinder und Jugendliche geht. Vermehrt kam es bereits vor, dass ich Beschwerden von Eltern, Jugendliche und Kinder wahrnehmen konnte, genau diese und viele andere Probleme unserer Stadt will ich mir zu Herzen nehmen und etwas bewirken.“, so der Kreisvorsitzende Dennis Walczak.

