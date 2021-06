Brandenburg/H

Auch wenn der Volksaufstand vom 17. Juni 1953 langsam aus der Erinnerung verschwindet. Für den gebürtigen Brandenburger Hans-Helmut Schulze hat dieser Tag eine große Bedeutung.

Vor 50 Jahren saß der Unternehmer mit Brandenburger Vergangenheit in jenen ekelhaften Zellen als Untersuchungshäftling am Nicolaiplatz (ehemals Puschkinplatz), wo sich das Volkspolizei-Kreisamt (VPKA) befand. Er fragt, ob eigentlich bekannt sei in Stadt, dass mutige Brandenburger Bürger am 17. Juni 1953 auch dort politische Gefangene befreit haben.

Hans-Helmut Schulze ist 74 Jahre alt. 1965 ist er ein hoffnungsvoller junger Brandenburger, der an der EOS Johann Wolfgang von Goethe sein Abitur macht und zugleich seine Berufsausbildung zum Profilwalzer im Stahl- und Walzwerk abschließt.

Sein Studium an der Bergbauakademie in Freiberg endet allerdings abrupt mit der Suspendierung aus disziplinarischen Gründen. Zurück im Stahlwerk wird er nur unterqualifiziert als zweiter Scherenhelfer eingestellt und kündigt schon bald.

Schulze arbeitet schließlich mit am Aufbau des Berliner Fernsehturms. Doch im Dezember 1970 will er weg, zumal er seiner Westberliner Freundin nah sein will. Mit seinem Freund Werner Rehle macht er sich auf den Weg nach Ungarn, um über Österreich in die BRD zu gelangen.

Doch auf frischer Tat wird er erwischt, wie sein Freund zehn Tage später. Beide kommen getrennt über das Zentralgefängnis in Budapest nach Ostberlin und dann zur Vernehmung durch die Staatssicherheit (Stasi) nach Potsdam. Nächste Station ist die Untersuchungshaft am Nicolaiplatz, also in seiner Geburtsstadt.

Den Ort, den er zwischen Februar und Juli 1971 zur Genüge kennenlernt, sieht Hans-Helmut Schulze noch vor Augen. Den Gestank hat er in der Nase behalten. In der engen Vier-Mann-Zelle gibt es kein Waschbecken, nur eine Blechschüssel.

Notdurft-Kübel und Abort-Trichter

In der Mitte des Raumes steht ein Notdurft-Kübel, der gerade im Sommer einen bestialischen Gestank verbreitet. Nur einmal am Tag kommt jemand und kippt den Inhalt in den Abort-Trichter.

Schach spielen dürfen die U-Häftlinge. Rauchen und lesen ebenfalls, erinnert sich der Ex-Brandenburger. Aus einem Wäschekorb mit Büchern können sich die U-Häftlinge bedienen. Schulze liest viel.

Die Verlegung nach König Wusterhausen erlebt er als Segen. „Die U-Haft dort war nach Brandenburg wie ein Hilton Hotel“, versichert er. Der beinahe republikflüchtige Brandenburger wird zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt und muss seine Strafe in Cottbus verbüßen, zeitweise im „Tigerkäfig“ seiner Zelle wegen „Verherrlichung der BRD“.

Amnestie und Ausreise

1972 hat der einstige Walzwerker Glück. Er fällt unter die Amnestie und wird in die BRD entlassen. Dort beginnt ein neues Leben, zunächst mühsam, weil der ausgemergelte 26-Jährige so gut wie niemanden in dem fremden Deutschland kennt.

Doch er bekommt einen Studienplatz an der RWTH in Aachen und studiert Eisenhüttenkunde. „Ich habe während des Studiums große Hilfe erfahren“, schwärmt der Unternehmer, der sein Diplom an der TU Berlin macht und nach einem Aufbaustudium im Fach Stahlherstellung promoviert wird.

Vor 40 Jahren macht sich Hans-Helmut Schulze selbstständig. Aus dieser zeit stammt das Bild des gebürtigen Brandenburgers. Quelle: Privat

Der Dr. Ing. macht sich Anfang der 80-er Jahre in der Nähe von Kassel selbstständig. Sein Unternehmen „Ingenieurbüro für Hochtemperatur- und Feuerfesttechnik“, das auf keiner Internetseite zu finden ist, führt er noch heute.

17. Juni 2021: Gedenken im kleinen Kreis Im engsten Kreis haben an diesem Donnerstag vier Menschen in der Generalstaatsanwaltschaft in der Steinstraße an den Volksaufstand vor 68 Jahren erinnert. Teilgenommen haben Bürgermeister Michael Müller, SVV-Vorsitzender Walter Paaschen, Generalstaatsanwalt Andreas Behm und Katrin Rautenberg, Witwe des langjährigen Generalstaatsanwalts Erardo Rautenberg. Erinnert wurde an den Protest von Menschen in Ostdeutschland, die auf die Straße gingen, um gegen die schlechte Versorgungslage und drastische Normerhöhungen zu protestieren und für freie Wahlen, Meinungsfreiheit und die Einheit des deutschen Volkes einzutreten. In Brandenburg an der Havel versammelten sich damals etwa 15.000 Menschen vor dem Kreisgericht in der Steinstraße und später am Neustädtischen Markt und am Nicolaiplatz. Sie demonstrierten gegen die Politik des SED-Regimes, forderten Reformen, befreiten Gefangene und knöpften sich Unrechtsjuristen des SED-Staates vor. Wer möchte, kann Kränze und Blumengebinde bei der Generalstaatsanwaltschaft des Landes Brandenburg in der Steinstraße 61 abgeben. Diese werden an der Gedenkstätte abgelegt. Fünf Tage lang bleibt das Eingangstor des Dienstgebäudes geöffnet.

Die Freundschaft zu der Westberlinerin endete nach der Übersiedlung. Hans Helmut Schulze ist gleichwohl nicht allein geblieben, sondern seit 1982 verheiratet. Die Verbindung in seine alte Heimat ist schwach. Nur sehr sporadisch besteht Kontakt zu einem Cousin.

Auch wenn Brandenburg und die Havel weit zurückliegen für den Firmenchef, wünscht er sich eine wache Erinnerung an den 17. Juni 1953. Und an die damit verbundene Befreiung politischer Gefangener.

Von Jürgen Lauterbach