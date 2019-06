Brandenburg/H

Unbekannte haben am Freitag ein wertvolles Auto in der Bahnhofsvorstadt gestohlen. Der VW Golf stand nach Polizeiangaben gesichert vor dem Haus in der Großen Gartenstraße auf einem öffentlichen Parkplatz.

Der schwarze VW Golf hat das amtliche Kennzeichen BRB-L 1317. Der Sachschaden beträgt etwa 18.000 Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Polizei hat das Auto zur Fahndung ausgeschrieben.

Von MAZ