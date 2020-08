20 Einbrüche in Bad Belzig: Zweieinhalb Jahre Haft für Gast aus Berlin

Brandenburg/H

Kurz vor dem Jahreswechsel 2018/19 bekam das Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung (Zegg) in Bad Belzig ungebetenen Besuch. Ein notorischer Einbrecher und Dieb aus Berlin machte dort bei seinem allerersten Besuch in der Kurstadt Station.

Nach der Nacht auf den 30. Dezember 2018 fehlten etlichen Gäste des Motels mehr oder weniger wertvolle Dinge, die Thomas K. (37) mitgenommen hatte.

An diesem Dienstag lernen Mitarbeiter und Beuscher des Zentrums den Dieb kennen. Denn er sitzt nur wenige Meter vom Zuschauerraum entfernt auf der Anklagebank des Amtsgerichts Brandenburg an der Havel.

Verständigung vor Prozessbeginn

Der Mann, der wegen vieler Vorstrafen bereits etliche Jahren in Gefängnissen gesessen hat, macht vor Gericht keine Ausflüchte. Er gesteht die zwanzig Einbrüche und Diebstähle, die ihm der Staatsanwalt vorwirft.

Schon vor dem Prozess verständigen sich Verteidiger, Staatsanwalt und Schöffengericht. Der Angeklagte legt ein Geständnis ab und erspart der Justiz die Vernehmung sämtlicher rund zwanzig geladener Zeugen. Im Gegenzug wird ihm ein Strafmaß in Aussicht gestellt, das am Ende auch im Urteil steht: weitere zweieinhalb Jahre hinter Gittern.

Bad Belzigerin nimmt den Mann auf

Nach Bad Belzig ist Thomas K. in jenen Wintertagen eher zufällig geraten. Nach seiner jüngsten Haftentlassung hat er keine Wohnung und schläft bei einem Bekannten in Potsdam. In dessen Wohnung lernt er eine Frau kennen, bei der er die folgenden Nächte verbringen darf.

Als dankbarer Gast erweist Thomas K. sich allerdings nicht. Er tut, was er in der Vergangenheit immer getan hat: Er konsumiert Kokain und die ebenso gefährliche Droge Crystal Meth. Vollgedröhnt nimmt er sich, was er glaubt, zu Geld für Rauschgift machen zu können.

Auch Gastgeberin wird bestohlen

Obwohl er sich mit ihr angefreundet hat, stiehlt der mit Diebeswerkzeug ausgestattete 37-Jährige seiner Gastgeberin im Ahornweg zum Beispiel Schmuck, eine Stichsäge und ein Mischpult. Damit nicht genug nimmt er auch Wertgegenstände von deren jugendlicher Tochter mit.

Aus dem Kinderzimmer packt er ein Tablet ein, eine Spielkonsole, Computerspiele, Marken-Turnschuhe und -Rucksack, einen Mantel und andere Kleidung. Er will die Sachen verlaufen.

Das gilt auch für die Beute, die er wenige Tage zuvor in zwei Gebäuden auf dem Zegg-Grundstück gemacht hat. Eingepackt hat er, was ihm in die Finger kam: vom Smartphone bis zur Lidschattenbox, vom Ring bis zum Funkwecker, vom Autoschlüssel bis zu Hausschuhen. Auch die 300 Euro Bargeld eines Zentrumsgastes waren natürlich hoch willkommen.

Berufsausbildung hinter Gittern

Fündig wurde der kriminelle Gast auch in mehreren Kellern des Hauses seiner Gastgeberin und in weiteren Kellern in der Steinstraße, wo ihm unter anderem eine Angel und wertvolles Werkzeug in die Hände fielen.

Die Vorstrafenliste des Angeklagten ist, wie gesagt, lang. Immerhin nutzt er die Zeit im Gefängnis, wo er aktuell eine andere Strafe verbüßt, um sich zum Facharbeiter Maurer ausbilden zu lassen.

Wäre nicht Corona dazwischen gekommen, hätte er sich in sechs Monaten zur Prüfung anmelden können. So wird es etwas länger dauern.

Überhaupt keine Chance auf Bewährung

Das Schöffengericht fand das Geständnis des Mannes, der sich nur nicht mehr an die Details seiner Straftaten erinnert, ausreichend. So blieb es bei der vorab verabredeten Strafe von zweieinhalb Jahren Haft.

Eine Bewährung stand wegen der erheblichen Vorstrafen überhaupt nicht im Raum.

Von Jürgen Lauterbach