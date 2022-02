20 Haftbefehle! Gesuchte Frau wird geschnappt und kauft sich frei

Brandenburg/H

Da staunten die Beamten nicht schlecht. Bei einer Verkehrskontrolle ging der Polizei am Samstagabend in der Otto-Sidow-Straße eine Autofahrerin ins Netz, für die sich schon lange die Staatsanwaltschaft Potsdam interessierte. Gegen die 35-Jährige Brandenburgerin lagen sage und schreibe 20 Haftbefehle vor. Wegen verschiedener Delikte drohten der Dame mehrere Tage Erzwingungshaft oder ersatzweise die Zahlung einer Geldstrafe. Die Frau wollte nicht ins Gefängnis und zahlte lieber an Ort und Stelle den geforderten dreistelligen Geldbetrag. So konnte sie die Vollstreckung der Haftbefehle abwenden.

Von Frank Bürstenbinder