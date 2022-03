20 Jahre Kloster Lehnin: Gemeinde verzichtet auf zentrale Feier

Kloster Lehnin

Es war ein denkwürdiger Tag, der 1. April 2002. Freiwillig schlossen sich die bisher selbstständigen Orte Emstal, Göhlsdorf, Grebs, Krahne, Lehnin, Michelsdorf, Nahmitz, Netzen, Prützke, Rädel, Reckahn und Rietz zur neuen Gemeinde Kloster Lehnin zusammen. Das nach der Wende gebildete Amt Lehnin hörte auf zu existieren. 2003 wurde noch Trechwitz nach Kloster Lehnin eingegliedert. Die Umwälzungen im Umfeld der brandenburgischen Gemeindegebietsreform sind jetzt 20 Jahre her. Kloster Lehnin wurde zu einer prosperierenden Kommune. Die einst vor dem finanziellen Kollaps stehenden Orte Grebs und Reckahn wurden wieder auf den Weg gebracht. Die Nachfrage nach Bauplätzen und Gewerbeflächen ist groß. Eigentlich ein Grund zum Feiern.

Kurs auf 25 Jahre Kloster Lehnin

Doch entgegen ursprünglicher Planungen verzichtet Kloster Lehnin auf eine zentrale 20-Jahr-Feier. Zunächst stand ein Bürgerfest im Spätsommer in dem gerade mit einem neuen Sozialtrakt aufgewerteten Lehniner Strandbad im Raum. „In Abstimmung mit den Ortsbeiräten werden wir das Jubiläum dezentral bei den bereits geplanten Dorffesten in den Ortsteilen würdigen. Dazu gehören auch die traditionellen Ehrungen von verdienten Mitbürgern“, sagte Bürgermeister Uwe Brückner der MAZ. Im Hintergrund spielen dabei auch pandemiebedingte Unwägbarkeiten eine Rolle. „Wir sollten uns auf das 25-jährige Gemeindejubiläum einstellen. Dann sollte uns hoffentlich Corona keinen Strich mehr durch die Rechnung machen“, so Brückner.

Wieder Halloween in Damsdorf

Anders sieht es in den einzelnen Ortsteilen aus. Dort haben Vereine und Veranstalter wieder Mut gefasst. Über das Jahr sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. Es gibt Osterfeuer, Maibäume werden aufgestellt. Es gibt Höhepunkte, die auch von überregionaler Bedeutung sind. Dazu gehören unter anderem die Lehniner Sommermusiken, das Emstaler Backofenfest und das Vogelscheuchenfest in Rädel. Damsdorfs Ortsvorsteher Kevin Bolz kündigte in der Sitzung des Kloster Lehniner Hauptausschusses die Wiederauflage der Halloween-Wanderung an. Zwei Jahre lang war das Spektakel rund um das Damsdorfer Fenn wegen Corona abgesagt worden. Außerdem soll es am 11. Juni ein Dorffest geben.

Das Vogelscheuchenfest in Rädel lockt auch Gäste aus anderen Gemeinden an. Quelle: Tobias Wagner

Kloster Lehnin unterstützt diese überregional bedeutsamen Veranstaltungen in diesem Jahr mit insgesamt 2600 Euro aus dem Gemeindehaushalt. Allerdings werden die kommunalen Zuschüsse ein letztes Mal pauschal nach dem Muster der Vorjahre verteilt. Ab 2023 soll eine finanzielle Unterstützung nur noch auf Antrag erfolgen. Auf diese Zäsur einigte sich der Hauptausschuss einstimmig. „Wir sind damit flexibler bei der Vergabe von Geld. Der Bedarf kann von Jahr zu Jahr schwanken. Zum Beispiel bei besonderen Jubiläen“, sagte Gemeindevertreter Udo Wernitz. Zur Beantragung 2023 will die Gemeinde den Veranstaltern einen Termin vorgeben.

Stellmachermuseum in Damsdorf

Die Lehniner Sommermusiken können in diesem Jahr erneut mit einem Zuschuss von 600 Euro rechnen. Für das Lehniner Institut für Kunst und Kultur sind 400 Euro eingeplant. Für ihr Vogelscheuchenfest am 3. Juli können die Rädeler mit 100 Euro rechnen. Um nur einige Beispiele zu nennen. Verdruss gab es zunächst bei Damsdorfs Ortsvorsteher Kevin Bolz. Auf der Auszahlungsliste für 2022 war die Halloweenwanderung zunächst nicht vorgesehen. Für Bolz ein Unding: „Warum wurde das Geld rausgenommen? Da laufen 300 Kinder und viele Erwachsene mit.“ Am Ende sicherte Bürgermeister Brückner einen Zuschuss von 200 Euro zu. Weitere 100 Euro gehen an das Damsdorfer Stellmachermuseum, wo ein weiterer Raum gestaltet werden soll.

Beim Emstaler Backofenfest. Quelle: Christine Lummert

Neben den zentral vergebenen Kulturmitteln verfügen alle Ortsteile über ein Ortsteilbudget von mehreren tausend Euro, das in eigener Verantwortung auch für Investitionen und andere Projekte verwendet werden kann. Neben einem Grundbetrag von 2000 Euro gibt es einen einwohnerabhängigen Betrag. So bekommt Lehnin über 8000 Euro, Trechwitz rund 2500 Euro oder Netzen rund 3100 Euro. Dazu kommen Mittel für die örtliche Seniorenarbeit.

Von Frank Bürstenbinder