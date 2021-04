20-jähriger Audifahrer fährt nach Marihuana-Konsum durch Brandenburg an der Havel

Brandenburg/H

Den richtigen Riecher hatten Beamte der Polizeiinspektion in Brandenburg in der Nacht zu Dienstag. Gegen 1 Uhr kontrollierten sie in der Plauer Landstraße einen Audi. Dabei vernahmen die Polizisten im Wagen einen Geruch, der auf Marihuana hindeutete. Und tatsächlich fanden sie bei der Dursuchung des Pkw mehrere Blüten der Pflanze. Der Fahrer des Wagens, ein 20-Jähriger, durfte deshalb zum Drogentest antreten – und der reagierte positiv. Der junge Mann hat nun wegen des Besitzes der Drogen und des Fahrens unter dem Einfluss der Substanz zwei Anzeigen am Hals.

Von MAZ