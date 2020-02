20. Geburtstag: Wie sich das Marienbad fortentwickelt

Brandenburg/H

Mehr als 15.000 Mädchen und Jungen haben hier das Schwimmen gelernt, jedes Jahr kommen mehr als 300.000 Menschen ins Marienbad. Insgesamt sind es etwa 6,5 Millionen. 2001 war Rekordjahr mit fast 375.000 Gästen, ab 2007 ließ der Zustrom dann etwas nach, erst 2018 wurde der Abwärtstrend gestoppt durch aufwendiges Marketing. Im Vorjahr waren es dann fast 309.000 Besucher.

Geburtstags-Party am 1. März

Ein Bild aus der Bauphase des Marienbades. Quelle: Archiv

Am 1. März wird groß der 20. Geburtstag des Marienbades gefeiert. Schon seit 1969 existierte am Fuße des Marienberges ein Freibad, das den Namen „Volksbad“ trug. Es wurde in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre abgerissen, um Platz für einen Neubau an gleicher Stelle zu schaffen. Dieser wurde nach 18-monatiger Bauzeit eröffnet. Er kostete 28 Millionen Mark und bestand aus Spaßbad, Saunabereich, einer 25-Meter-Halle und einem 50-Meter-Außenbecken. Für weitere vier Millionen Mark gab es ein Parkhaus dazu.

Cabrio-Dach kam vier Jahre später

Es war von Anfang an so gut angenommen, dass die Hallenkapazität schon bald nicht mehr ausreichte. Weil die Schwimm- und Wassersportvereine so aktiv die 25-Meter-Halle nutzten, blieb vor allem außerhalb der Sommerzeit für die Bevölkerung zu wenig Zeit und Platz zum Schwimmen. So kamen die Verantwortlichen auf die Idee, dem großen Außenbecken ein Cabrio-Dach zu verpassen. Das kostete nebst Abstützen des Marienbergs mit einer Spundwand 4,3 Millionen Euro. Anfang März 2004 wurde das Cabrio-Dach dann offiziell in Betrieb genommen.

Bayern führen den Betrieb

Das Marienbad ist ein kommunaler Eigenbetrieb, Werkleiter ist der Stadtverwalter Fred Ostermann. Die Betriebsführung wird seit Eröffnung durch die GMF GmbH & Co. KG aus Neuried bei München in Zusammenarbeit mit der Stadt Brandenburg an der Havel realisiert. Die GMF gilt seit über 30 Jahren als erfahrener Betreiber von Freizeitbädern, Thermen und Wellnessanlagen. Sie betreibt mittlerweile 22 Bäder und Hotels in Deutschland, Österreich und Tschechien.

Aquafitness ist ein Renner

Natürlich hat sich innerhalb von 20 Jahren einiges verändert. Nahmen anfänglich etwa 200 Menschen jährlich an Aqua-Fitness-Kursen teil, so hat sich die Teilnehmerzahl in den 20 Jahren bis heute auf etwa 2.000 Personen verzehnfacht.

Meerjungfrauen und Drachenboote

Mehrere Trendsportler trainierten im Marienbad ihre koordinativen Fähigkeiten auf der Slackline. Quelle: André Großmann

Veranstaltungen wie die Meerjungfrauen-Schule, Unterwasser-Fotoshootings, Slackline-Events, Kinderfeste, Saunaabende mit Livemusik, kulinarische Themenabende in der Saunalandschaft sowie diverse sportliche Events und Wettkämpfe, beispielsweise mit Drachenbootrennen oder Indoor-Segeln, kamen im Lauf der Zeit hinzu.

Zusammenhalt der Bürgerschaft

Kundenbindung wird betrieben beispielsweise durch die XXL-Bonuskarte, durch sogenannte Schülerwochen oder Freikarten-Aktionen für Kita-Kinder. Der Balli-Kids-Klub“ ist nach dem Maskottchen benannt, ihn gibt es nun seit 2018, er hat mehr als 250 Mitglieder. Das Marienbad-Team engagiert sich demnächst bei der Brandenburger Frauenwoche und beispielsweise auch bei der anstehenden Knochenmarkspender-Registrierungsaktion für Frances mit Zwei-für-eins-Gutscheinen, um so auch den Zusammenhalt in der Bürgerschaft zu stärken.

Investitionen sind nötig

Das Marienbad wird sich auch weiter an die steigenden und wechselnden Bedürfnisse seiner Nutzer anpassen müssen, auch wegen neuer Konkurrenz, so in naher Zukunft auch in Werder, sagt Werkleiter Fred Ostermann. „Gleichzeitig brauchen wir auch viel Geld, um alle Anlagen in Schuss zu halten und Ersatzinvestitionen zu tätigen.“ So stehen beispielsweise im aktuellen Wirtschaftsplan rund 200.000 Euro für ein komplett neues Schlüssel- und Zugangssystem. Da reicht es nicht, nur an den 850 vorhandenen Spinden die Schlösser zu wechseln.

Therapiebad dringend erwünscht

Vom Marienbad-Team gibt es auch schon lange den Wunsch nach einem zusätzlichen Therapiebecken. Das könnte beispielsweise genutzt werden, um das stark nachgefragte Babyschwimmen anbieten zu können. Außerdem würde man Nutzungskonflikte beseitigen: Dann wären für die Aquafitness-Kurse nicht immer Teile des Funbades blockiert.

Zweite Rutsche wäre nötig

Schon lange gibt es gerade im Spaßbad den Wunsch nach mehr Attraktionen, etwa einer zweiten Turmrutsche. Das alles steht bereits in diversen Marketing-Konzepten, muss aber irgendwie finanziert werden.

Programm für den 1. März

Ein Wasserparcours wird von einer polnischen Freizeitartikelfirma im 25-Meter-Becken installiert. Quelle: promo

Am 1. März wird erst einmal gefeiert. Es gibt unter anderem Livemusik mit der brasilianischen Zwei-Mann-Band „Ajaduo“, die Party steigt im Funbad, Wasserschlacht und Rutschwettbewerb sind nur Teile davon. In der 25-Meter-Halle fordert ein großer 32 Meter langer Hindernisparcours übers Wasser zum Wettbewerb heraus. Alle Details wollen Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU), Werkleiter Ostermann und das GMF-Team am 26. Februar öffentlich vorstellen.

Alles rund um die Zahl 20

Der runde Geburtstag wird aber nicht nur an einem Tag gefeiert. Das ganze Jahr 2020 steht im Zeichen des Jubiläums, denn immer am 20. eines Monats wird es im Marienbad Aktionen rund um die Zahl 20 geben.

Von André Wirsing