20. Jahrestag: Brücke bleibt zu

Brandenburg/H

Die Brücke 20. Jahrestag wird nicht wieder geöffnet: „Die intensive Brückenprüfung, die umfangreich durchgeführten Materialuntersuchungen und statische Nachrechnungen haben zu der Entscheidung geführt: Die Brücke wird nicht wieder für den Verkehr geöffnet. Dies haben Bund, Land, Stadt sowie der Landesbetrieb Straßenwesen gemeinsam beschlossen. Ein abschließendes Gutachten wird Mitte des Monats vorliegen. Aufgrund der neuen Erkenntnisse wird die Sperrung jetzt auch auf Rettungsfahrzeuge ausgeweitet.“

Kein Auto fährt mehr darüber

Nur noch Fußgänger und Radfahrer dürfen die Brücke passieren. Bis zum Beginn der Abrissarbeiten wird die Brücke mit einem umfangreichen Überwachungssystem ausgestattet, dass die weitere Schadensentwicklung intensiv beobachtet und erfasst. „Der genaue Termin für den Beginn der Abrissarbeiten steht noch nicht fest. Die Planungsvorbereitungen für einen Ersatzneubau haben beim Landesbetrieb bereits begonnen“, teilt Verkehrsminister Guido Beermann ( CDU) mit.

Infos für die Öffentlichkeit

Er will am kommenden Mittwoch gemeinsam mit Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) sowie mit dem Präsidenten des Landesbetriebs Straßenwesen Edgar Gaffry die Öffentlichkeit informieren.

Planungssicherheit für alle

Scheller sagt dazu: „Die jetzt von den Fachleuten nach aufwendigen Untersuchungen bestätigte Sperrung der Brücke am Altstadt Bahnhof schafft Planungssicherheit. Ein anderes Ergebnis war bei dem Zustand des Bauwerks von Anbeginn unwahrscheinlich. Die Sicherheit von Leben und Gesundheit der Menschen steht im Vordergrund, niemand will Ereignisse wie in Genua.“

Vorgezogene Neubauten

Entsprechend der einstimmigen Forderung der Stadtverordneten sei Scheller sich auch mit dem Infrastrukturminister einig, dass jetzt zügig der Abriss des Bauwerks und der Neubau erfolgen müssen. „Dazu zählt für mich auch die Beschleunigung des Vorhabens, beispielsweise durch die Vorwegnahme des Neubaus der Auffahrtrampen an der Magdeburger Straße / Zanderstraße. Diese Anforderungen haben bereits mit dem Infrastrukturministerium besprochen und diese werden dort intensiv verfolgt.“

Sperrung innerhalb von Stunden

Am Nachmittag des 5. Dezember 2019 war die Brücke innerhalb weniger Stunden gesperrt worden, selbst der Stadt bleib keine Vorlaufzeit, um Umleitungen und Ersatzverkehr einzurichten. Tangiert sind zwei wichtige Verbindungen durch Brandenburg an der Havel: Die Bundesstraße 1 verläuft über die Brücke, die Bundesstraße 102 darunter hindurch.

Neubau erst 2022

Einen Neubau wird es voraussichtlich erst im Jahr 2022 geben, hat Gaffry schon im Januar klar gemacht. Erst jüngst habe es die Anweisung an Feuerwehr und Rettungsdienst gegeben, das Bauwerk nicht mehr zu überfahren.

Spontanversagen befürchtet

Monatelang war die Brücke untersucht worden: Die Konstruktion aus längs und quer eingespannten Stahlbeton birgt das Risiko einer Spannungsriss-Korrosion. Diese kann zu einem spontanen Versagen des ganzen Bauwerks führen. Das heißt, ein Einsturz würde sich nicht ankündigen. Der Landesbetrieb und externe Prüfer haben nun vier größere Schäden im Bauwerk lokalisiert, den größten unter der Trasse der Straßenbahnlinie 2.

Von André Wirsing