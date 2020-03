20. Jahrestag: Wie die neue Brücke aussehen soll

Brandenburg/H

Die Vorplanungen für die neue Brücke „20. Jahrestag“ hatte der Landesbetrieb Straßenwesen für Ende dieses Monats angekündigt – unabhängig von den immer noch laufenden Prüfungsarbeiten. Jüngst verriet der städtische Brückenexperte Peter Reck die Einzelheiten aus den gemeinsamen Planungsgesprächen mit der Landesbehörde.

Sechs kleine Brücken statt einer

So besteht das neue Bauwerk, das noch graziler als das bestehende aussehen soll, faktisch aus sechs Teilen. Drei führen über die Bundesstraße 102 und drei über die Gleise von Rathenower- sowie Industriebahn. Das lässt sich schnell bauen und im Schadensfall auch schnell demontieren beziehungsweise auswechseln.

Erleichterung für Radfahrer

Die Besonderheit des bestehenden Bauwerks ist ja, dass es in Längs- wie in Querrichtung mehrfach verspannt ist und sich kaum demontieren lässt, ohne dass es gleich kollabiert. Stadteinwärts werden die beiden hintereinander liegenden Teile jeweils die Fahrspuren sowie Geh- und Radweg tragen, stadtauswärts nur die Fahrspuren. Auf der Nordseite tragen die beiden Teile die Straßenbahngleise sowie Geh- und Radwege. „Diese werden dann rechts von den Gleisen angeordnet, so dass Radfahrer und Passanten nicht mehr die Gleise überqueren müssen“, sagt Reck.

Allerdings hat das auch seinen Preis: „Zwischen der Brücke und der Friedrich-Franz-Straße könnten dabei auch Bäume fallen“, kündigt der Experte schon einmal an.

Anschluss fürs Zukunftsquartier

Wie bereits bekannt, wird die Europakurve um die Achse der Zanderstraße auf die andere Seite gespiegelt. Neue Ampelanlagen auf der Brücke und auf der B 102 an der Zanderstraße sorgen für das Regeln des Verkehrs. Über den B 102-Knoten soll auch das neue Zukunftsquartier für Arbeiten, Wissenschaft und Wohnen angebunden werden. Gemeint ist die Brache, die eingeschlossen wird von Magdeburger Straße, Fontanestraße und Karl-Marx-Straße.

Zusätzlich gibt es in der stadteinwärts führenden Richtungen eine neue kleine Rampe zum Altstadt-Bahnhof. Auch diese Rampe soll eigene Rad- und Fußwege bekommen.

Lift plus Rampe plus Treppe

Doch es gibt künftig noch mehr Möglichkeiten für Passanten und Radler, zwischen der B 102 und der B 1 zu wechseln: So soll es an der Südseite der Brücke (Altstadt-Bahnhof) einen Lift geben, „in den garantiert auch Fahrräder passen“. Ergänzt wird das Angebot durch eine Treppe daneben. Zudem soll es auf der anderen Seite nahe der Pit-Stop-Werkstatt eine Rampe für Rollstuhlfahrer analog zu der Rampe am Hauptbahnhof zum Schützenworth geben – allerdings mit zwei Windungen mehr. Die Spittastraße muss dazu in einem kurzen Abschnitt verlegt werden.

Brücken werden höher

Die neuen Brücken werden allerdings auch höher sein als die bisherige: „Perspektivisch denkt die Deutsche Bahn AG über eine Elektrifizierung der Rathenower Strecke nach. Da muss unter den Brücken Platz für die Oberleitungen sein“, sagt Reck.

Es habe auch Forderungen beziehungsweise Bitten der Unternehmen Industrie-Transportbahn sowie Elektrostahlwerk nach einem dritten Gleis gegeben. „Dem Erfüllen dieser Forderung hat das Ministerium bereits eine definitive Absage erteilt“, sagt der Experte.

Immer noch Schadensanalyse

Derzeit läuft noch am mehr als 50 Jahre alten Bauwerk die so genannte Objektbezogene Schadensanalyse OSA. Die Prüfer dürften bald durch sein, am vergangenen Wochenende haben sie die Europakurve untersucht, dazu am Sonntag die Spittastraße gesperrt. Auch wenn irgendwann keine Prüfer vor Ort mehr zu sehen sein sollten, dürfte es mit dem Veröffentlichen der Ergebnisse noch ein bisschen dauern. Schließlich müssen auch die entnommenen Materialproben analysiert werden. Und am Ende haben auch die Statiker noch einiges zu rechnen.

Es dürfte also wahrscheinlich sein, dass die Vorplanung für die Vorzugsvariante des Neubaus schneller kommt als die Prüfergebnisse für die alte Brücke.

Von André Wirsing