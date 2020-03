Abriss und Neubau: Das ist der Zeitplan für die Brücke „20. Jahrestag“

Brandenburg/H

Das ist ja mal eine überschaubare Perspektive: Ein vorläufiger Zeit- und Maßnahmenplan fürs Ersetzen der kaputten und gesperrten Brücke „20. Jahrestag“ liegt vor, sagt Oberbürgermeister Steffen Scheller ( CDU) nach einem Gespräch mit dem Vorstandschef des Landesbetriebs Straßenwesen Edgar Gaffry.

Verzicht auf langes Verfahren

„Derzeit laufen die Abstimmungen mit allen Partnern und Nachbarn, um mit ihnen so genannte Planungsvereinbarungen abzuschließen. Ende dieses Jahres soll das Landesamt für Bauen und Verkehr den Plan genehmigen, auf ein langwieriges Planfeststellungsverfahren kann verzichtet werden. Dann folgen die Ausführungsplanungen, Ende 2021 könnte ausgeschrieben werden, so dass im ersten Halbjahr 2022 der Neubau der Brücke beginnen kann.“

Abriss noch vor 2022

Er selbst habe darauf gedrungen, dass Abriss und vorbereitende Arbeiten bereits vorher erledigt werden, sagt Scheller. „Wir akzeptieren nicht, dass der Abriss erst 2022 beginnt.“ Vertreter des Landesbetriebs hätten zugesagt, dass vorgezogen wird, was man bereits früher erledigen kann.

Lösung fürs Demontieren gesucht

Derzeit werde nicht nur geprüft, welche Lasten das Bauwerk überhaupt noch tragen kann, sondern auch, wie man die fast 200 Meter lange Konstruktion überhaupt stückweise in Segmenten zerlegen kann. Im schlimmsten Fall müsse man die Brücke fallen lassen, wenn sie bei jedem Versuch des Aufschneidens kollabiere. Dann wird ein großer Sandwall unter dem Bauwerk aufgeschüttet, der die Trümmer auffangen soll.

Umleitung für B 102

Das soll aber nicht zum kompletten Verkehrschaos führen, wenn zwei Bundesstraßen gleichzeitig nicht benutzbar sind. „Die B 102 soll auch während dieser Zeit noch funktionieren, das erreichen wir durch ein Umverlegen von Fahrbahnen.“ Genutzt werden soll die kleine Rampe, die von der Zanderstraße auf die Magdeburger Straße führt, diese wird überquert und auf der anderen Seite geht es über die neue „Europakurve“ zurück an der Fontanestraße auf die B 102 zurück. Die alte Europakurve wird abgerissen und spiegelbildlich auf der Ostseite neu gebaut (Siehe Grafik).

Rampe am Altstadt-Bahnhof

Peter Reck erläutert die neue Verkehrsführung. Quelle: JACQUELINE STEINER

Später – mit dem Brückenneubau – soll auf der Westseite der Zanderstraße am Altstadt-Bahnhof eine Rampe gebaut werden, damit die Fahrzeuge aus Richtung Quenz in Richtung Hauptbahnhof sich nicht zweimal als Linksabbieger über die neue Kurve quälen müssen.

Insgesamt sechs neue Brückenteile

Die neue Brücke soll nicht mehr aus einem 192 Meter langen Einzelstück bestehen, sondern aus zwei Abschnitten – einmal über die B 102 und einmal über die Rathenower Bahnlinie. Dabei werden jeweils drei Brücken parallel nebeneinander gelegt, je eine pro Richtungsfahrbahn nebst Geh- und Radweg, die dritte für die Straßenbahn. Fest stehe nur, dass die neuen Bauwerke kleiner und graziler werden sollen als das bestehende, sagt der städtische Brückenexperte Peter Reck. „Riesige Verladefläche wie damals für die sowjetische Armee werden ja nicht mehr gebraucht.“

Aufzug für Fahrräder

Auch werden in der Ausschreibung auch nur die technischen Parameter formuliert, die Brückenarchitekten könnten dann entscheiden, ob ihr Entwurf aus Stahl, aus Beton oder aus einer Kombination beider Werkstoffe entstehen soll. An der Brücke werde es auch einen Aufzug geben, in dem auch Fahrräder mitgenommen werden können.

Freigabe steht in vier Wochen fest

Erst in vier Wochen Anfang April soll feststehen, ob die alte Brücke für eine Übergangszeit für Pkw und möglicherweise Busse frei gegeben wird, sagt Scheller. Er warnt für diesen Fall aber vor einer anderen Gefahr: „Selbst eine Teilöffnung darf nicht dazu führen, dass ,Druck aus dem Kessel’ genommen wird. Politik und Verwaltung sind sich in dieser Stadt komplett einig, dass der Neubau so schnell wie möglich erfolgt.“

Neue Buslinien sind angenommen

Seit knapp vier Wochen haben die Verkehrsbetriebe VBBr als Ersatz für die Straßenbahn eine Buslinie 2 sowie einen Expressbus zum Hauptbahnhof auf der Straße. Beide Linien haben sich bewährt, die Beschwerden seien faktisch auf Null zurückgegangen. „Wenn wir noch zwei, drei Jahre Busse betreiben müssen, bis die Straßenbahn wieder fahren kann, werde ich mindestens zwei neue Busse kaufen und dem Bund in Rechnung stellen. Die Lieferzeiten liegen allerdings bei sieben Monaten“, sagt VBBr-Chef Jörg Vogler.

Vereinzelt sei auch der Wunsch an ihn herangetragen worden, den Expressbus auf dem Weg zum Hauptbahnhof an der Wilhelmsdorfer Straße halten zu lassen. Das werde nun geprüft.

Von André Wirsing