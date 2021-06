24-Jährige wird von einem Unbekannten in der Hauptstraße sexuell belästigt

Brandenburg/H

Eine 24-jährige Frau ist am Dienstagmorgen gegen 11 Uhr in der Hauptstraße in Brandenburg sexuell belästigt worden. Sie sei in Richtung Neustädtischer Markt gelaufen, als ihr eine Gruppe junger Männer entgegenkam. Als sie die Straßenseite wechselte, taten es ihr die Männer gleich.

Einer der Männer aus der Gruppe habe dann versucht sie im Vorbeigehen im Intimbereich zu berühren. Die 24-Jährige konnte das jedoch verhindern, erzählte sie der Polizei. Die Gruppe der Männer sei anschließend in Richtung Jahrtausendbrücke verschwunden. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei wegen sexueller Belästigung und sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können.

Polizei sucht Zeugen

Der Täter wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,70 Meter groß, 25-30 Jahre alt, schwarze Haare, schwarze Hautfarbe und eine schlanke Statur. Zum Tatzeitpunkt trug er ein schwarz-goldenes T-Shirt, eine anthrazitfarbene Jeans, schwarze Sneaker, ein dunkles Basecap und eine dunkle Sonnenbrille.

Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Brandenburg, Tel. 03381 5600. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet unter polbb.eu/hinweis genutzt werden.

Von MAZ