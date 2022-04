Brandenburg/H

“Eine fantastische Location“ nannte der Landesbeauftragte des Technischen Hilfswerkes (THW) für Berlin, Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Sebastian Gold, die Johanniskirche, in der am Samstag die Feierstunde „25 Jahre Ortsverband THW Brandenburg“ begangen wurde. Ein würdiger Rahmen für Rückblicke, Ausblicke und auch einige Auszeichnungen.

Mit einer würdigen Feierstunde wurde in der Johanniskirche das 25-jährige Bestehen des THW-Ortsverbandes begangen. Quelle: Heike Schulze

Matthias Benn, der stellvertretende Ortsbeauftragte des Ortsverbandes Brandenburg (OV) begrüßte die Gäste und erzählte selbst von den Anfängen des THW in Brandenburg im März 1997. Schon wenige Wochen später sei es zum ersten Großeinsatz gekommen, die Flut an der Oder wurde zur Feuertaufe. Diesem folgten über die Jahre viele, viele weitere, ausgelöst durch Überschwemmungen, Bergungen, Sprengungen, von Hilfstransporten, in der Trinkwasserversorgung im In- und Ausland, natürlich in einem Riesenumfang im Ahrtal, oder in der Flüchtlingshilfe. „25 Jahre Ortsverband“, sagt er, „das ist soviel mehr als nur eine Zahl.“ Es sei das Engagement für eine starke Gemeinschaft, die jederzeit bereit ist, zu helfen. „Und das immer ehrenamtlich. Wir drängen uns nicht auf.“

Erinnerungen ans Ahrtal

Seine Erinnerungen führen ihn zurück ins Ahrtal, in der erst vor einer Woche die Brücke 24, eine von annähernd 30, durch das THW übergeben worden ist. „Wissen Sie, wenn man in so einem völlig zerstörten Dorf steht, die Häuser sind einfach weg, die Straßen und Bahnlinien auch, dann weiß man, dass man das Richtige tut.“

Kay Kuckert leitet den Brandenburger THW-Ortsverband. Quelle: Heike Schulze

Auch Sebastian Gold erinnert sich an die Anfänge im Fliegerhorst Briest. Seit 2018 sei der Sitz des THW in der Upstallstraße. „Die Bedingungen dort sind ungleich besser“, sagt er. Es sei unbeschreiblich viel Geld in neue Fahrzeuge und Technik geflossen. Aber angesichts der aktuellen Lage zeigt er sich besorgt und sieht neue Aufgaben auf das THW zukommen. „Das geht auch den sogenannten Zivilschutz an, hier wird sich in der Zukunft einiges ändern.“

Auszeichnungen in Brandenburg

Natürlich ist ein solches Jubiläum die Gelegenheit, verdiente Helfer, Mitarbeiter des THW, auszuzeichnen. Ralf Weger, einer der vielen, ahnte noch am Morgen nichts. Jetzt ist er verdienter Träger des „Helferzeichens in Gold mit Kranz“, verliehen vom Präsidenten der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, und überreicht von Sebastian Gold und Tobias Reinhold, Landessprecher des THW. René Steindorf, Mitstreiter seit der ersten Stunde, und Kay Kuckert, aktuell Ortsbeauftragter des OV Brandenburg an der Havel, wurden ebenfalls geehrt. Beide erhielten das Ehrenzeichen in Bronze.

Sebastian Gold, THW-Landesbeauftragter für Berlin, Brandenburg, Sachsen- Anhalt Quelle: Heike Schulze

Auch Oberbürgermeister Steffen Scheller würdigt in seinem Grußwort die Arbeit des Ortsverbandes. „Es gibt kein technisches Problem, das mit Ihrer Hilfe nicht zu lösen ist“, wendet er sich an die vielen versammelten Helfer des THW im Kirchenraum. Die Beseitigung des Lecks in der Trinkwasserhauptleitung entlang der Plane beispielsweise liege noch nicht lange zurück. „Dank Ihrer Hilfe werden Sie ganz ohne Absicht auch zu Botschaftern unserer Stadt in anderen Regionen Deutschlands und manchmal sogar der Welt.“

Und es seien immer Einsätze „von jetzt auf gleich, oft mitten in der Nacht und zu unwirtlichen Jahreszeiten“. Ein Engagement, für das auch den Arbeitgebern der THW-Helfer Dank gebühre, da sie die Freistellungen dafür mittrügen. Abschließend wurde ein wenig gefeiert, mit Linsen- und Erbsensuppe, wie es sich gehört. Und mit vielen Gesprächen, für die normalerweise einfach keine Zeit ist.

Von Heike Schulze