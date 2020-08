2500 Euro Spenden für „Jenseits schillernder Welten“

Brandenburg/H

Dieser Tage hat sich die Auswahljury des Bürger-Kultur-Fonds getroffen und Anträge auf Unterstützung bewertet. Ein erstes Ergebnis: Die Jury hat sich für die Förderung einer Album-Produktion des Künstler-Trios Katharina Burges, Torsten Gränzer und Göran Schade ausgesprochen. Das Trio wird mit 2.500 Euro finanziell unterstützt, um das geplante Album „Jenseits schillernder Welten – Teil 2“ zu produzieren.

Ursprünglich sollte die Produktion aus Einnahmen von Live-Konzerten finanziert werden, die coronabedingt nicht stattfinden durften. Die Jury lobt das Vorhaben als „vielversprechend und spannend“, konnte das Trio doch bereits mit dem Album „Jenseits schillernder Welten“ im Jahr 2019 großes Interesse bei seiner Zuhörerschaft und musikalische Erfolge feiern. Zudem ist für Anfang 2021 die Premiere der Produktion im Brandenburger Theater vorgesehen.

Musiker sind happy!

Torsten Gränzer war sichtlich gerührt ob der angekündigten Unterstützung. „Was sollen wir da anderes sagen außer: Ganz herzlichen Dank der Auswahljury und allen Unterstützern für das Vertrauen und die Anerkennung unseres Schaffens.“ Die drei Künstler seien „sehr gerührt von dieser Solidarität und würden wir es ohnehin nicht lieben, in dieser Stadt zu leben, haben wir nun nur noch einen Grund mehr, das zu tun.“

Mit der ersten Projektauswahl verbindet die Jury zudem einen Aufruf an Künstler aus der Stadt, neue Projektideen einzureichen. Durch Spenden stehen dem Fonds inzwischen rund 9.000 Euro zur Verfügung. Die nächste Auswahlrunde wird Ende Oktober 2020 erfolgen. Anträge können bis 15. Oktober 2020 bei der Bürgerstiftung Brandenburg, Am Hafen 1, 14770 Brandenburg an der Havel oder digital eingereicht werden. Der Spendenaufruf bleibt weiter aktuell.

Hierzu hat die Bürgerstiftung Brandenburg an der Havel ein Konto unter der IBAN-Nummer DE12 1606 2073 0205 8958 63 bei der Brandenburger Bank Volksbank-Raiffeisenbank eG eingerichtet. Als Verwendungszweck sollte „ Spende“ + Name + Anschrift des Spenders angegeben werden. Eine Spendenbescheinigung wird auf Basis dieser Angaben automatisch ausgestellt und dem Spender zugeschickt.

Weitere Projekte gesucht

In der von der Theateraufsichtsrätin Birgit Patz bereits im April mit initiierten Aktion soll für freischaffende Künstler eine Möglichkeit geschaffen werden, an etwas Geld zu kommen. Weil es in Brandenburg keine Unterstützung für freie Künstler gibt, soll die Spendenaktion vor Ort ansetzen und lokale Kunstprojekte fördern. Dabei wird es ausdrücklich nicht um mildtätige Unterstützung sondern die Förderung von Kunstprojekten gehen.

Wofür das bereits gespendete Geld ausgegeben wird, darüber entscheidet eine Jury, an der neben Birgit Patz auch Anna Büge, Andrea Carola Güntsch, Tim Freudenberg, Andreas Walz und andere beteiligt sind.

Von Benno Rougk